Пт, 14.06.2019
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Пассажир оставил записку в туалете самолета и угодил в тюрьму на всю жизнь

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: HANNAH MCKAY / REUTERS

В Индии приговорили к пожизненному сроку мужчину, который пошутил в самолете насчет бомбы, из-за чего пилотам пришлось совершить экстренную посадку. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе Jet Airways в 2017 году. Лайнер следовал по маршруту Мумбаи — Нью-Дели. Торговец алмазами Биржу Кишор Салла из Мумбая решил пошутить и оставил записку на коробке с салфетками в туалете бизнес-класса. В ней утверждалось, что на борту находятся угонщики самолета и заложена бомба.

Записку нашла стюардесса и сообщила об этом командиру воздушного судна Джею Яривала. После этого пилот принял решение посадить самолет в Ахмадабаде (Индия).

Тогда Салле удалось покинуть борт незамеченным, однако сотрудники правоохранительных органов вышли на след бизнесмена в 2018 году и арестовали его. Мужчине предъявили обвинение в попытке захватить самолет.

«Несмотря на то, что Салла на самом деле не угонял самолет, он преднамеренно разместил записку о том, что на борту были 12 угонщиков и в грузовом отсеке находилось взрывное устройство. Это расценивается как попытка угона», — пояснил представитель власти.

Помимо пожизненного заключения Саллу оштрафовали на миллион долларов.

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