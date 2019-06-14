Галерея: жители села, в котором три года не было супермаркета, брали новый магазин штурмом

В Пайкузе своего магазина не было более двух с половиной лет, поэтому сегодня первые заинтересованные покупатели были у дверей уже в районе десяти часов утра. Открытия магазина ждали и стар и млад. Работающий поблизости от торгового здания кузнецом Яан Кукк по случаю столь важного события подарил директору магазина самолично выкованный большой гвоздь. "Ночью пришла в голову такая глупая идея", - поделился Кукк с остальными.

Когда двери открылись, минут пять первые посетители текли в магазин безостановочно. Первую покупку совершил Майду Тедер, купивший плитку шоколада. Ее он тут же протянул кассирше. Уже отойдя от кассы, он задался вопросом, куда делся чек, и вернулся за ним. На вопрос, не планирует ли он вставить его в рамку и повесить на стену, Тедер, улыбаясь, ответил утвердительно.

В течение первого часа работы во всех трех кассах очереди тянулись до самых противоположных стен.

Магазин в Пайкузе построили по индивидуальному проекту. Разработавший его архитектор Индрек Нийтла говорит, что магазин вышел таким, каким он и представлял. Торговая площадь магазина составляет 700 квадратных метров, ассортимент включает в себя 3 000 наименований товара. Помимо продуктов питания здесь продаются и несъедобные товары первой необходимости.