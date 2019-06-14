Полиция подозревает трех сотрудников банка в отмывании денег

Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции (ЦеКриПо) ведет производство по уголовному делу, в ходе которого проверяются подозрения об отмывании денег и получении взятки работниками банка. В поле зрения полиции также несколько сделок нерезидентов.

По словам руководителя бюро по борьбе с коррупционными преступлениями ЦеКриПо Мати Омблера, препятствование отмыванию денег является приоритетом. "Поступающие из третьих стран денежные средства незаконного происхождения наносят вред экономике и репутации Эстонии. Поэтому важно, чтобы банки следовали требованиям о противодействии отмыванию денег. Уголовное производство ведется с лета 2018 года, и на этой неделе были осуществлены процессуальные действия в отношении служащих банка, чтобы собрать дополнительные доказательства к возникшим подозрениям. Могу отметить, что это производство не связано с расследованием произошедшего в банке Danske", – сказал Омблер.

Руководящий уголовным производством государственный прокурор Марек Вахинг сказал, что Государственная прокуратура совместно с Финансовой инспекцией и Центральной криминальной полицией в течение последних двух лет прикладывает еще больше усилий к борьбе с отмыванием денег.

"На этой неделе были задержаны трое подозреваемых в отмывании денег, и были проведены обыски по месту их жительства и работы. Все подозреваемые являются руководителями разных отделов банка Äripank, и имеющиеся доказательства указывают на получение взятки двумя подозреваемыми в этом и прошлом году. В ходе дальнейшего ведения уголовного производства мы установим время и объем совершенных ими преступлений", – пояснил государственный прокурор Марек Вахинг.