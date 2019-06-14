Пт, 14.06.2019
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  • Гражданин Латвии, призывавший уничтожать русских и цыган, готовил теракт в одной из школ

Гражданин Латвии, призывавший уничтожать русских и цыган, готовил теракт в одной из школ

Наручники.

ФОТО: Urmas Luik

Мужчина, который в прошлом году в соцсетях разместил ненавистные комментарии в отношении русских и цыган, а также прославлял массового убийцу из Норвегии Андерса Беринга Брейвика, готовился совершить теракты в одной из школ и нескольких других местах Юрмалы. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска, пишет TVNET.

Она подтвердила, что мужчина имел инвалидность и был безработным.

Первоначально дело расследовалось Службой государственной безопасности (СГБ), которая в четверг, 13 июня, объявила, что дело было передано в прокуратуру, чтобы определить подозреваемому меру пресечения. Сегодня дело было передано в Рижский районный суд в Юрмале.

По результатам комплексной судебно-психиатрической экспертизы, мужчина был признан невменяемым.   

Маевска также рассказала, что подозреваемый, который не состоял в террористической организации, был сторонником взглядов массового убийцы из Норвегии Андерса Беринга Брейвика. 

Мужчина подготовил план и проводил подготовительные работы, в том числе приобрел средства для реализации преступной деятельности.

В планы мужчины входили: террористические акты, массовые запугивания, поджоги, нанесение ущерба интересам государства и его народа.

13 июня СГБ проинформировала, что в рамках уголовного процесса у подозреваемого был произведен обыск, были изъяты телефоны, компьютеры и другие носители информации, а также пневматическое оружие, амуниция и коллекция охотничьих ножей.

При процессуальном описании изъятых предметов, СГБ обнаружила, что подозреваемый в своем компьютере хранил "достаточно детальные планы о подготовке совершить насильственные действия".

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