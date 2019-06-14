Гражданин Латвии, призывавший уничтожать русских и цыган, готовил теракт в одной из школ

Мужчина, который в прошлом году в соцсетях разместил ненавистные комментарии в отношении русских и цыган, а также прославлял массового убийцу из Норвегии Андерса Беринга Брейвика, готовился совершить теракты в одной из школ и нескольких других местах Юрмалы. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска, пишет TVNET.
Она подтвердила, что мужчина имел инвалидность и был безработным.
Первоначально дело расследовалось Службой государственной безопасности (СГБ), которая в четверг, 13 июня, объявила, что дело было передано в прокуратуру, чтобы определить подозреваемому меру пресечения. Сегодня дело было передано в Рижский районный суд в Юрмале.
По результатам комплексной судебно-психиатрической экспертизы, мужчина был признан невменяемым.
Маевска также рассказала, что подозреваемый, который не состоял в террористической организации, был сторонником взглядов массового убийцы из Норвегии Андерса Беринга Брейвика.
Мужчина подготовил план и проводил подготовительные работы, в том числе приобрел средства для реализации преступной деятельности.
В планы мужчины входили: террористические акты, массовые запугивания, поджоги, нанесение ущерба интересам государства и его народа.
13 июня СГБ проинформировала, что в рамках уголовного процесса у подозреваемого был произведен обыск, были изъяты телефоны, компьютеры и другие носители информации, а также пневматическое оружие, амуниция и коллекция охотничьих ножей.
При процессуальном описании изъятых предметов, СГБ обнаружила, что подозреваемый в своем компьютере хранил "достаточно детальные планы о подготовке совершить насильственные действия".