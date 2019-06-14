Гражданин Латвии, призывавший уничтожать русских и цыган, готовил теракт в одной из школ

Она подтвердила, что мужчина имел инвалидность и был безработным.

Первоначально дело расследовалось Службой государственной безопасности (СГБ), которая в четверг, 13 июня, объявила, что дело было передано в прокуратуру, чтобы определить подозреваемому меру пресечения. Сегодня дело было передано в Рижский районный суд в Юрмале.

По результатам комплексной судебно-психиатрической экспертизы, мужчина был признан невменяемым.

Маевска также рассказала, что подозреваемый, который не состоял в террористической организации, был сторонником взглядов массового убийцы из Норвегии Андерса Беринга Брейвика.

Мужчина подготовил план и проводил подготовительные работы, в том числе приобрел средства для реализации преступной деятельности.

В планы мужчины входили: террористические акты, массовые запугивания, поджоги, нанесение ущерба интересам государства и его народа.

13 июня СГБ проинформировала, что в рамках уголовного процесса у подозреваемого был произведен обыск, были изъяты телефоны, компьютеры и другие носители информации, а также пневматическое оружие, амуниция и коллекция охотничьих ножей.