Пт, 14.06.2019
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Трое детей получили травмы, катаясь на неисправной пляжной горке

Pärnu rannas asuv elevant oli veel täna lõunal piiratud ohutuslintidega.

ФОТО: Elin Hein

Водная горка в виде фигуры слона, установленная на пляже в Пярну к  175-летнему юбилею пярнуского курорта, со среды обтянута оградительной лентой.

По словам старшего спасателя пярнуского пляжа Калли Ломп, к ним обратилось несколько озабоченных родителей, чьи дети, скатываясь по хоботу слона в воду, получили резаные раны ног.

Береговая охрана занялась инцидентом и выявила причину. "Слон был слегка болен, конструкция разошлась, и острый металлический край, находящийся под водой, стал причиной порезов у троих отдыхающих", - объяснила Ломп.

Разошлось место соединения металлической и красной частей конструкции.

"Я сообщила соответствующему человеку в горуправе, который пришел на место и убедился в моих словах", - сказала Ломп, добавив, что водная горка с полудня среды окружена оградительной лентой.

Она выразила надежду, что пляжный аттракцион откроется снова.

По заверению главного специалиста мэрии Пярну по окружающей среде и благоустройству Марве Вирунурм, недочеты к настоящему времени устранены, и слон снова находится в эксплуатации.

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