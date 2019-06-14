Трое детей получили травмы, катаясь на неисправной пляжной горке

По словам старшего спасателя пярнуского пляжа Калли Ломп, к ним обратилось несколько озабоченных родителей, чьи дети, скатываясь по хоботу слона в воду, получили резаные раны ног.

Береговая охрана занялась инцидентом и выявила причину. "Слон был слегка болен, конструкция разошлась, и острый металлический край, находящийся под водой, стал причиной порезов у троих отдыхающих", - объяснила Ломп.

Разошлось место соединения металлической и красной частей конструкции.

"Я сообщила соответствующему человеку в горуправе, который пришел на место и убедился в моих словах", - сказала Ломп, добавив, что водная горка с полудня среды окружена оградительной лентой.

Она выразила надежду, что пляжный аттракцион откроется снова.