Отчет UNICEF: семейная политика Эстонии на уровне Швеции и Норвегии

Исследования, проведенные в Швейцарии, Греции, Кипри, Великобритании и Ирландии показали, наоборот, низкий результат. Одна из причин, почему семейную политику Эстонии высоко оценили – система родительского отпуска.

Проведенное UNICEF исследование рассматривало разные составляющие семейной политики в развитых странах Европы, в том числе длительность материнского отпуска по уходу за ребенком и доступность детских содов и других услуг по содержанию детей в возрасте 0-6 лет.

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, изменения, принятые правительством в последние два года, сделали семейную политику Эстонии более гибкой, чтобы каждый родитель мог найти подходящую ему возможность совмещать заботу о детях и работу.

UNICEF советует странам обеспечить обоим родителям по меньшей мере шестимесячный отпуск по уходу за ребенком, гарантировать детям качественные и безопасные детсады независимо от финансового положения семьи, а также обеспечить матерям возможность кормления грудью как до возвращения на работу, так и после. Организация также призывает уделить внимание периоду, когда оплачиваемый родительский отпуск уже окончен, однако в детский сад ребенок еще не ходит. UNICEF советует поощрять участие в отцовском отпуске.