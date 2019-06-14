Видео: в Китае массивный оползень накрыл припаркованные автомобили

Один из них накануне обрушился на припаркованные автомобили в уезде Упин городского округа Лунъянь провинции Фуцзянь. Массивный сход грунта смел с дороги и накрыл землей машины, а две из них забросил в здание. Известно об одном погибшем.

Происшествие зафиксировала камера видеонабдюдения:

Газета "Женьминь жибао" также публикует видео очевидцев из пострадавшего здания: Ранее в этом месяце оползень унес жизни шести человек в деревне Даганпин городского округа Янцзян провинции Гуандун. Они находились в трехэтажном жилом доме: Ранее в этом месяце оползень унес жизни шести человек в деревне Даганпин городского округа Янцзян провинции Гуандун. Они находились в трехэтажном жилом доме:

Жертвами проливных дождей в Китае за последние недели стали десятки человек. Самая сложная ситуация сохраняется в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Здесь в результате наводнений погибли 17 человек, еще 9 пропали без вести, сообщает Stormnews со ссылкой на агентство "Синьхуа".