Видео: в Китае массивный оползень накрыл припаркованные автомобили

Со второй половины прошлого месяца Китай страдает от проливных дождей. Наводнениями охвачены районы на юге, юго-востоке и востоке страны. Из-за обильных осадков сошли многочисленные оползни, передает Newsru.com.
Один из них накануне обрушился на припаркованные автомобили в уезде Упин городского округа Лунъянь провинции Фуцзянь. Массивный сход грунта смел с дороги и накрыл землей машины, а две из них забросил в здание. Известно об одном погибшем.
Происшествие зафиксировала камера видеонабдюдения:
Газета "Женьминь жибао" также публикует видео очевидцев из пострадавшего здания:Ранее в этом месяце оползень унес жизни шести человек в деревне Даганпин городского округа Янцзян провинции Гуандун. Они находились в трехэтажном жилом доме:
Жертвами проливных дождей в Китае за последние недели стали десятки человек. Самая сложная ситуация сохраняется в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Здесь в результате наводнений погибли 17 человек, еще 9 пропали без вести, сообщает Stormnews со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Также в последние дни погибли шесть человек в провинции Цзянси. Тут от стихии пострадали 2,605 миллиона человек в городских округах Шанжао, Цзиань, Интань, Фучжоу, Ичунь и Ганьчжоу. 212 тысяч жителей экстренно эвакуированы в безопасные места.