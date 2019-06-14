Орнелла Мути. ФОТО: SCANPIX

Итальянскую актрису Орнеллу Мути обязали выплатить компенсацию за отмену выступлений ради поездки на благотворительный гала-концерт с Владимиром Путиным. Если неустойка не будет оплачена, Мути грозит тюремный срок.

В декабре 2010 года Мути должна была выступить на сцене театра Верди в городе Порденоне на северо-востоке Италии.

Вместо этого она взяла больничный на три дня и улетела в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в благотворительном ужине с российским президентом.

Итальянский суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил ее к шести месяцам тюрьмы условно, оштрафовал на 500 евро и обязал актрису выплатить театру неустойку в размере 30 тыс. евро.

Актриса заявляла, что не имеет возможности возместить театру нанесенный ущерб, и подала апелляцию.

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В четверг Верховный кассационный суд подтвердил ранее вынесенный приговор.

Основанием для дела о мошенничестве послужила та самая медицинская справка, которую Мути предоставила театру. В нем говорилось, что у нее сильно воспалены трахеи, высокая температура, кашель и огрубение голоса.

Справка, которую суд признал подложной, рекомендовала ей пять дней отдыха, и актриса направилась на благотворительный концерт в Петербурге, куда ее пригласил президент России.

Si diede malata a teatro per andare al gala da Putin, Ornella Muti condannata a 6 mesi https://t.co/9M9oIeVSKH pic.twitter.com/85l065wDVf — Corriere della Sera (@Corriere) June 14, 2019

Когда в прессе появились ее фотографии за одним столом с Путиным, театр решил действовать.

Суд предупредил актрису, что, если Мути не выплатит назначенную сумму, она отправится в тюрьму.

Орнелле Мути 64 года. За пределами страны она известна по фильмам "Укрощение строптивого", "Флэш Гордон" и "Оскар". В самой Италии она по-прежнему появляется на экранах и на сцене.

По сообщениям итальянских СМИ, у нее есть 30 дней, чтобы рассчитаться с театром.

На первом судебном процессе в 2015 году актриса утверждала, что не располагает необходимыми средствами.

Два года спустя Мути и ее семью выселили из ее дома в Риме из-за долгов агентству по недвижимости в 80 тыс. евро.