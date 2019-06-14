Пт, 14.06.2019
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  • Внимание! 12-летний мальчик ушел из спецшколы и пропал

Внимание! 12-летний мальчик ушел из спецшколы и пропал

Полиция ищет Кевина.

ФОТО: Politsei

Полиция просит поомщи в поисках 12-летнего Кевина, который не вернулся в спецшколу и его местонахождение до сих пор неизвестно, передает Virumaa Teataja.

Родители Кевина беспокоятся о мальчике и обратились в полицию. Телефон ребенка выключен.

Мальчик живет в волости Винни в Ляэне-Вирумаа, но там он не появлялся.

Рост Кевина - 160 см, он худощавый. Когда он ухшел из спецшколы, на нем была темная спортивная куртка, более подробных данных о том, во что он был одет, к сожалению, нет.

Если у кого-то есть информация о возможном местонахождении Кевина, сообщите об этом по короткому номеру 112.

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