Внимание! 12-летний мальчик ушел из спецшколы и пропал

Родители Кевина беспокоятся о мальчике и обратились в полицию. Телефон ребенка выключен.

Мальчик живет в волости Винни в Ляэне-Вирумаа, но там он не появлялся.

Рост Кевина - 160 см, он худощавый. Когда он ухшел из спецшколы, на нем была темная спортивная куртка, более подробных данных о том, во что он был одет, к сожалению, нет.