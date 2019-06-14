Тянак лидирует на Ралли Сардинии

Пока у Тянака конкурентов нет - Тьерри Нойвиль отстает уже на 46,5 секунды, а ближайшим преследователем Тянака является пилот "Форда" Эфлайн Эванс, отстающий на 9,1 секунды. Однако Эванс, как и остальные пилоты, кроме Нойвиля, на Сардинии не могут помешать Тянаку набрать ровно столько очков, сколько нужно для того, чтобы на летний перерыв уйти лидером сезона. А где же Ожье? Ожье днем сошел из-за проблем с подвеской. Финское бодрое утро сменилось разочарованием - не смог Яри-Мати Латвала удержать преимущество, сдлал пару ошибок и уже выкатился за пределы тройки.