В Эстонии планируют искоренить шиповник по примеру Финляндии

В Финляндии с первого июня запрещена продажа шиповника, так как правительство страны внесло растение в список вредных инвазивных видов.
По словам главного специалиста отдела защиты природы Министерства окружающей среды Эстонии Мерике Линнамяги, на искоренение шиповника в Эстонии средства в этом году не выделены, но пилотные территории уже выбраны, передает Rus.ERR со ссылкой на Yle.
"Он существенно влияет на облик наших песчаных пляжей, они зарастают. Это растение вытесняет другие отечественные виды, например, находящуюся под защитой чину приморскую", – рассказала Линнамяги.
Одним из мест, в которых начнут искоренять шиповник, по данным Линнамяги, станет Пярнуский пляж.