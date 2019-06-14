В Эстонии планируют искоренить шиповник по примеру Финляндии

По словам главного специалиста отдела защиты природы Министерства окружающей среды Эстонии Мерике Линнамяги, на искоренение шиповника в Эстонии средства в этом году не выделены, но пилотные территории уже выбраны, передает Rus.ERR со ссылкой на Yle.