Внимание! Пропала 45-летняя женщина

Женщина ушла 13 июня вечером из своего дома в деревне Метсапооле, Хяэдемеэсте. Полиция выяснила, что рано утром на следующий день ее видели в деревне Маяка на Лемме-теэ, Хяэдемеэсте. Эти места полиция проверила, однако это не принесло результата и местонахождение женщины по-прежнему неизвестно. Из-за проблем со здоровьем она может оказаться в опасности без посторонней помощи, поэтому полиция сразу же начала активные поиски.