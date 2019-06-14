Внимание! Пропала 45-летняя женщина
Полиция просит помощи в поисках 45-летней Айли, ее здоровье и жизнь могут оказаться в опасности без посторонней помощи.
Женщина ушла 13 июня вечером из своего дома в деревне Метсапооле, Хяэдемеэсте. Полиция выяснила, что рано утром на следующий день ее видели в деревне Маяка на Лемме-теэ, Хяэдемеэсте. Эти места полиция проверила, однако это не принесло результата и местонахождение женщины по-прежнему неизвестно. Из-за проблем со здоровьем она может оказаться в опасности без посторонней помощи, поэтому полиция сразу же начала активные поиски.
Возможно, пропавшая сознательно избегает контактов с посторонними людьми, из-за чего заметить ее и помочь еще сложнее.
На ней может быть желтая кепка, синяя спортивная куртка и серые спортивные брюки.
Если у кого-то есть информация, которая поможет установить местонахождение Айли, звоните по номеру 112.