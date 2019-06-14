Несколько туристов умерли на тропическом острове при загадочных обстоятельствах

Преподавательница по йоге из США утонула в Доминиканской Республике, став восьмым по счету американским туристом, скончавшимся на тропическом острове за последние несколько месяцев, передает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Тело 42-летней Шурли Миллер нашел в воде недалеко от пляжа в городе Пуэрто-Плата местный рыбак. Предположительно, она пошла плавать и не справилась с сильным течением, в результате чего утонула.
Трое ее сыновей, 15 летний Дилан, 13-летний Майлз и 10-летний Престон, остались сиротами. Для них запустили сбор средств на сайте GoFundMe.
Происшествие с Шурли Миллер стало восьмым случаем смерти американского туриста в Доминиканской Республике за последний год. По словам администраторов отелей, большинство летальных исходов произошло при загадочных обстоятельствах. Расследованием произошедшего занимается Федеральное бюро расследований (ФБР).
13 июня издание IBTimes написало о таинственной смерти еще одного американского путешественника в одном из доминиканских отелей. Об этом изданию рассказала сестра 60-летнего Джона Коркорэна, телеведущая программы «Акулы бизнеса» Барбара Коркорэн.
По ее словам, друг нашел ее брата мертвым в номере отеля. Женщина считает, что родственник скончался из-за сердечного приступа. Тем не менее никто до сих пор не знает, что именно произошло с Коркорэном.
6 июня сообщалось о смерти троих американских туристов в Доминиканской Республике. Отмечалось, что путешественники умерли при загадочных обстоятельствах из-за неизвестной болезни. Их родственники предположили, что туристы скончались из-за дыхательной недостаточности.