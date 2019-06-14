Керсти Кальюлайд посетит Ида-Вирумаа

В понедельник президент Керсти Кальюлайд встретится с горуправой Нарвы, правлением Eesti Energia и профсоюзами, а также посетит молодежный лагерь спасательного департамента.
Президент встретится с членами Нарвской горуправы в первой половине дня и обсудит с ними местную обстановку и проект культурной столицы Европы.
В Аувере президент встретится с правлением Eesti Energia, членами профсоюза нарвских энергетиков и независимого профсоюза шахтеров и энергетиков.
После 16 часов президент посетит предназначенный для молодежи из Ида-Вирумаа спасательный лагер спасательного департамента в деревне Аа.