Российский паспорт. Иллюстративное фото. ФОТО: Kirill Kukhmar/TASS/Scanpix

В Ростовской области в пятницу выдали российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". Это первые жители неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей, получившие российское гражданство по упрощенной процедуре.

Соответствующий указ Владимир Путин подписал через считанные дни после победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского.

Украина предупреждает, что будет считать недействительными российские паспорта, выданные жителям Донбасса.

"Подчёркиваю: мы никогда не признаем гражданство, которое выдает и будет выдавать страна-агрессор. И призываем наших партнеров присоединиться к нашей позиции", - написал в пятницу в своем "Твиттере" премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Паспорта в пятницу получили около 60 человек. Торжественная церемония их вручения прошла в двух пунктах по приему документов - в городе Новошахтинск (для жителей ЛНР) и в селе Покровское Неклиновского района (для жителей ДНР).

В отделении УФМС России в Покровском новоиспеченные россияне сдавали отпечатки пальцев, подписывали документы и зачитывали присягу - только после это им выдавали российский паспорт.

В комнате ожидания людей делили на пятерки - так они проходили дальше на дактилоскопию, а оттуда попадали в импровизированный торжественный зал, где играл гимн России.

По словам пенсионерки Натальи (свою фамилию назвать она отказалась), российское гражданство в ДНР хотят все. Однако для этого нужно иметь паспорт ДНР: с украинскими документами подать на гражданство можно, хотя, по ее словам, и опасно.

"Моим детям [для получения гражданства] нужно перевести свидетельство о браке с украинского на русский язык - уже сейчас они в очереди на тысяча с лишним месте. И это только на перевод. В моем окружении людей, которые не хотят российское гражданство, нет. Мне кажется, если бы кто-то сказал, что не будет подавать документы, я бы не поверила. Даже с той стороны Донбасса для этого приезжают - а это очень опасно. Нам-то проще, мы здесь, среди своих. А там нужно переходить границу, могут быть проблемы с СБУ, могут посчитать предателем", - рассказала она Би-би-си.

Главным преимуществом, которое дает российский паспорт, пенсионерка назвала защиту от "беспредела и циничного убийства граждан своими гражданами". О повышении уровня жизни новоиспеченные россияне не задумываются, утверждает Наталья.

"Минимальная пенсия у нас - 3 тысячи рублей, средняя - 5-6 тысяч, но мы живем в ожидании лучшей жизни. Мы не знаем, будем ли получать какие-то выплаты после получения гражданства, но не преследуем эту цель. Нам главное - прекратить войну, а дальше как получится", - рассказывает она.

Ее поддерживает соседка по комнате ожидания, представившаяся Еленой.

"Мы сами все понимаем, нахлебниками не хотим быть. Просто так у нас никто пенсию давать не будет - это понятно, мы знаем правила, знаем, что нужно быть прописанными в России. Но мы, в конце концов, не за этим подаем документы", - женщину перебивают аплодисменты, которые слышны из торжественного зала. Она тоже начинает хлопать и кричит: "Мы рады за вас, первая пятерка!"

Основная часть тех, кто приехал получать паспорта, говорят, что не планирует переезд в Россию. Например, 44-летняя жительница Донецка Ольга Зиновьева останется жить в родном городе вместе с сыном Александром, который тоже получил сегодня российский паспорт.

"Я планирую остаться в Донецке - сейчас заканчиваю там академию МВД, буду работать по специальности. Гражданство - это, в первую очередь, признание. Из-за того, что мы являемся непризнанной республикой, у нас есть некоторые ограничения в экономическом и политическом планах. Я думаю, что выдача российских паспортов - это первый шаг России нам навстречу", - считает он.

"Будем праздновать"

Как рассказал начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков, уже сейчас в региональные подразделения миграционной службы за российским гражданством обратились 12 тысяч жителей ДНР и ЛНР. Рассмотрены и одобрены запросы 1,2 тысячи человек.

Агарков добавил, что на рассмотрение документов будет уходить до трех месяцев.

На торжественной церемонии вручения паспортов звучал гимн России, каждый из приехавших зачитывал присягу.

"Я очень сильно волнуюсь, меня трясет. [Во время присяги] расплакалась, потому что это гордость и радость. Я стала первой в семье, кто получил гражданство, мои родственники обязательно тоже подадут документы: сын, невестка, муж, внук. Вы не представляете, какая страсть была у нас, особенно в 2014 и 2015 годах. Теперь мы защищены. Будем праздновать сегодня", - сказала пенсионерка из Донецка Наталья, когда получила свой паспорт.

После церемонии к журналистам вышел депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Водолацкий. На вопрос о том, будет ли Россия платить пенсии жителям Донбасса, он ответил, что все вопросы социальной защиты граждан России распространяются только на тех из них, кто живет внутри страны.

"Пенсии выплачиваются тем государством, на территории которого эта пенсия была заработана. ... Если человек заработал пенсию на территории Украины, ему должны ее перечислять туда, где он находится, - будь это территория России или новое государство", - заявил он.

Указ об упрощенной процедуре получения паспортов был опубликован 24 апреля - спустя три дня после победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского. На тот момент еще действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия перешла "красные линии" и "открыто и нагло торпедирует мирный процесс на Донбассе". "Незаконная выдача паспортов РФ по так называемому южноосетинскому и приднестровскому сценарию - это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса", - сказал Порошенко.