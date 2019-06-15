Почему так быстро раскупают квартиры в еще не построенном жилом районе?

Строительство первых домов в Тискреоя начнется в конце лета и будет завершено к июню следующего года.

«Похоже, что мы оправдаем ожидания покупателей: современная архитектура, квартиры с большими окнами и просторными балконами, а также такие важные современные удобства, как лифт, дополнительная изоляция между квартирами и кладовая для каждой квартиры, и все по очень разумной цене», - сказал руководитель фирмы-застройщика Invego Кристьян-Тор Вяхи. Также очень важным преимуществом Тискреоя является множество возможностей для спорта и отдыха и зеленая зона.

По словам Вяхи, одним из факторов, способствующих быстрым продажам, является постоянный рост цен на строительство: «Люди поняли, что дешевле уже не будет, и быстро бронируют понравившиеся квартиры». Естественно, что каждый новый проект или новый этап существующего проекта будет немного дороже, чем предыдущий.

По словам Вяхи, цена вполне доступна и позволила многим молодым семьям рассмотреть варианты четырех- и пятикомнатных квартир. «В первых четырех домах все пятикомнатные квартиры уже проданы, осталось еще несколько четырехкомнатных квартир по хорошей цене 149 900 евро», - объяснил он. В среднем, площадь четырехкомнатной квартиры около 80 м2 плюс 10 м2 площади балкона. Вяхи добавил, что аргументом в пользу покупки было и бесплатное парковочное место: такое выгодное предложение действует во время ознакомительного периода и до конца июня.