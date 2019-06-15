Фото: строительство элитного жилья около Музея под открытым небом в разгаре

Состоялся праздник стропил на строительной площадке элитного жилого комплекса Merirahu Villad, который возводит около Музея под открытым небом фирма-застройщик Novira Capital.
На прибрежной территории площадью 2,5 гектара будет построено восемь трехэтажных домов на шесть квартир каждый с лифтами, большими террасами и подземными гаражами в каждом доме.
В каждой трех- и четырехкомнатной квартире будет сорокаметровая терраса и свой персональный дворик.
Первые четыре дома будут готовы в начале лета будущего года. Автор проекта - известный архитектор Maртин Аунин, дизайнер - Пилле Лаусмяэ.