Сб, 15.06.2019
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  • Фото: строительство элитного жилья около Музея под открытым небом в разгаре

Фото: строительство элитного жилья около Музея под открытым небом в разгаре

Elamukvartal Merirahu Villad.

ФОТО: Novira Capital

Состоялся праздник стропил на строительной площадке элитного жилого комплекса Merirahu Villad, который возводит около Музея под открытым небом фирма-застройщик Novira Capital.

На прибрежной территории площадью 2,5 гектара будет построено восемь трехэтажных домов на шесть квартир каждый с лифтами, большими террасами и подземными гаражами в каждом доме. 

Жилой квартал Merirahu Villad.

ФОТО: Novira Capital

В каждой трех- и четырехкомнатной квартире будет сорокаметровая терраса и свой персональный дворик. 

Жилой квартал Merirahu Villad.

ФОТО: Novira Capital

Первые четыре дома будут готовы в начале лета будущего года. Автор проекта - известный архитектор Maртин Аунин, дизайнер - Пилле Лаусмяэ.

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