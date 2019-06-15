Сб, 15.06.2019
Если вы не сумели убедить многих жителей Ида-Вирумаа в том, что их дом – Эстонская Республика, а не Россия, то не отнимайте у них хотя бы рабочие места в Эстонии. Иван Макаров

Фото: на Сааремаа ждет новых хозяев отличный бревенчатый дом

ФОТО: KV.EE

Деревянный дом с чудесными видами да еще на Сааремаа - просто мечта! Портал Kodustiil предлагает приобрести его как дачу. А может быть, кто-то захочет и переселиться на самый большой эстонский остров?

Бревенчатый дом находится в западной части острова и построе в 2008 году. Несмотря на морские ветра и непогоду он выглядит, как новый.  

ФОТО: KV.EE

На участке расположен не только четырехкомнатный жилой дом, но и баню, а также надворные постройки. На первом этаже дома находятся просторная гостиная, большая кухня с видом на море, спальня, ванная и техническое помещение.  

ФОТО: KV.EE

Скважиной, расположенной на участке, пользуются также соседи, установлена система очистки воды. На первом этаже есть подогрев полов, на втором - радиаторы. 

ФОТО: KV.EE

Больше информации об этом интересном предложении находится на портале недвижимости KV.EE.

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