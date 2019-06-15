Фото: на Сааремаа ждет новых хозяев отличный бревенчатый дом

Бревенчатый дом находится в западной части острова и построе в 2008 году. Несмотря на морские ветра и непогоду он выглядит, как новый.

ФОТО: KV.EE

На участке расположен не только четырехкомнатный жилой дом, но и баню, а также надворные постройки. На первом этаже дома находятся просторная гостиная, большая кухня с видом на море, спальня, ванная и техническое помещение.

ФОТО: KV.EE

Скважиной, расположенной на участке, пользуются также соседи, установлена система очистки воды. На первом этаже есть подогрев полов, на втором - радиаторы.

ФОТО: KV.EE