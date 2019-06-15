Адвокат Трампа может лишиться жилплощади

Апартаменты с двумя спальнями, приобретенные в 2010 году за 1,4 миллиона долларов, юрист оценил в 3,3 миллиона долларов. Общая площадь жилья — почти 212 квадратных метров. В гостиной и обеих спальнях установлены панорамные окна. Для жителей дома, где расположена квартира, оборудован бассейн.

Продажей объекта занимаются риелторы фирмы Waterfront Properties & Club Communities. По информации Mansion Global, у Джулиани есть еще одна квартира в Палм-Бич. В настоящее время она не числится в базе выставленной на продажу недвижимости.