Черная полоса: три автобуса попали в ДТП

За прошедшие сутки три автобуса попали в ДТП, пострадавшие были доставлены в больницы, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Вчера, 14 июня, в 07.09 в Таллинне возле Виру вяльяк, 6 произошло ДТП: 52-летняя женщина на автобусе Volvo врезалась в металлическую конструкцию на стене автобусного терминала на площади Виру. Водитель была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
В 15.22 в Тарту на улице Аардла в начавшем отъезжать от остановки «Ропкамыйза» автобусе, за рулем которого был 31-летний мужчина, упала 90-летняя женщина. Она была доставлена в Клинику Тартуского университета. Все обстоятельства ДТП выясняются.
В 16.30 в Харьюмаа в волости Ляэне-Харью в Румму на дороге ведущей к Центру отдыха Паэкалда, по предварительным данным, 37-летний мужчина на автобусе Iveco съехал в кювет. Водитель был трезв и у него есть права соответствующей категории. Находившийся в автобусе 77-летний мужчина был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.