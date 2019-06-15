Черная полоса: три автобуса попали в ДТП

Вчера, 14 июня, в 07.09 в Таллинне возле Виру вяльяк, 6 произошло ДТП: 52-летняя женщина на автобусе Volvo врезалась в металлическую конструкцию на стене автобусного терминала на площади Виру. Водитель была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 15.22 в Тарту на улице Аардла в начавшем отъезжать от остановки «Ропкамыйза» автобусе, за рулем которого был 31-летний мужчина, упала 90-летняя женщина. Она была доставлена в Клинику Тартуского университета. Все обстоятельства ДТП выясняются.