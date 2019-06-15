«Люди молились со слезами на глазах»: подробности аварийной посадки самолета airBaltic в Риге

После сдачи багажа и проверки документов пассажиры как обычно сели в самолет и ожидали взлета. Через несколько минут после взлета в самолете прозвучал шум - начались технические проблемы.

"В правой стороне самолета услышали грохот, видеть ничего не видели. Затем появилась вибрация. Летали много и сейчас вибрация была непонятна. Самолет швыряло вверх и вниз, поняли, что что-то не в порядке", - поделились произошедшим Юлия и ее муж Павел.

Пара считает - бортпроводники и пилоты не знали, что происходит.

"Прошли какие-то 15 минут и пилот сообщил, что в момент взлета что-то произошло и нужно возвращаться в Ригу.

Сначала сами не поняли, что произошло. Им с земли нужно было визуально проверить, что произошло с самолетом. Закрылись ли шасси, или что-то загорелось".

Пилот самолета начал кружить вокруг Риги и несколько раз пролетел мимо посадочной полосы.

"После этого сообщили, что проверили самолет и нужно будет совершить аварийную посадку, так как есть какие-то повреждения. Поскольку самолет был полностью заправлен, нам нужно было час кружить в воздухе, чтобы потратить топливо. Нам предложили столько воды, сколько каждый хотел", - вспоминает Юлия.

Когда самолет должен был приземлиться, люди начали молиться, а члены экипажа встревоженно читали инструктаж по безопасности. Пассажиры должны были пристегнуться и готовиться к чрезвычайной ситуации.

"Они проинформировали, чтобы пассажиры сгруппировались, в какой стороне будут надувные трапы и что делать с детьми, выдали одеяла, чтобы обернуть детей. Персонал работал на высоком уровне. Они обратили внимание, что нужно запомнить две фразы, если прозвучат крики "эвакуация, эвакуация", всем нужно встать и спуститься на землю по надувному трапу каждому со своей стороны. В свою очередь если посадка будет нормальной, то всем нужно оставаться на своих местах", - рассказали пассажиры.

Когда самолет приземлился, его ожидали пожарные, бригады скорой помощи и сотрудники аэропорта.

"Стюарды внезапно громко стали кричать "голову к земле, голову к земле". У людей на глаза навернулись слезы, кто-то перекрестился. Все происходило по инструктажу. Молодцы. Слава Богу, мы приземлились. Прозвучали аплодисменты, овации, кричали пилоту "спасибо". Все обнимались, что все закончилось хорошо", - рассказали Юлия и Павел.

Несмотря на то, что члены экипажа действовали профессионально, представители airBaltic подошли к людям примерно через 40 минут. Семья Юлии указывает, что отношение сухопутного персонала было поверхностным.

"Просили у персонала горячей воды для ребенка, чтобы приготовить еду. Представитель пожала плечами и спросила, где ночью в аэропорту искать горячую воду? Однако это столичный аэропорт, транспортный узел, кроме того, ситуация нестандартная. Она не хотела нести воду. Она сказала, что слишком далеко идти до главного офиса", - отметила Юлия.

Авиакомпания указывает, что персонал всегда старается создать наиболее удобные условия, если происходят непредвиденные ситуации, а также пояснила, почему самолету пришлось совершить аварийную посадку.

"Вскоре после вылета из аэропорта Риги пилот услышал нетипичный шум, экипаж принял решение вернуться в аэропорт Риги и совершить техническую проверку самолета. Посадка произошла удачно согласно всем процедурам в условиях повышенной безопасности.

После осмотра самолета выяснилось, что в его правый двигатель попала птица.