Фото: в подмосковном лесу появился таинственный дом

Проект называется Black Villa in the Forest - «Черная вилла в лесу». Его авторы - московское архитектурное бюро Archslon. Дизайн дома очень своеобразен: снаружи он практически незаметен глазу, описывает проект интернет-ресурс Inhabitat.

Дом спроектирован по канонам мини-дома и состоит из двух частей-блоков. Между блоками расположен внутренний дворик. Имееется также терраса.

ФОТО: inhabitat.com

При возведении этого черного деревянного дома учитывалось, что вокруг растут деревья, и максимальное их количество было сохранено.

Дом делится на две части: в одной расположена гостиная с открытой кухней, в другой - спальня и еще одна небольшая комната, которая может быть использована в качестве кабинета или библиотеки.

ФОТО: inhabitat.com