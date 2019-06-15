Сб, 15.06.2019
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Фото: в подмосковном лесу появился таинственный дом

ФОТО: inhabitat.com

В подмосковном лесу появился дом, которого сразу и не разглядеть, пишет портал Kodustiil.  

Проект называется Black Villa in the Forest - «Черная вилла в лесу». Его авторы - московское архитектурное бюро Archslon. Дизайн дома очень своеобразен: снаружи он практически незаметен глазу, описывает проект интернет-ресурс Inhabitat.

Дом спроектирован по канонам мини-дома и состоит из двух частей-блоков. Между блоками расположен внутренний дворик. Имееется также терраса.  

ФОТО: inhabitat.com

При возведении этого черного деревянного дома учитывалось, что вокруг растут деревья, и максимальное их количество было сохранено. 

Дом делится на две части: в одной расположена гостиная с открытой кухней, в другой - спальня и еще одна небольшая комната, которая может быть использована в качестве кабинета или библиотеки. 

ФОТО: inhabitat.com

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