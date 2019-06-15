В столицах Балтийских стран падают цены на горючее

В Таллинне на заправочных станциях "Circle K" бензин 95-ой марки подешевел на 0,8% - до 1,369 евро за литр. А цена дизельного топлива за эту неделю уменьшилась на 2,3% и в пятницу составила 1,329 евро за литр.

В Риге цена бензина 95-ой марки на заправочной станции "Circle K" на этой неделе снизилась на 3% - до 1,294 евро за литр, а цена дизельного топлива упала на 4%, составив 1,214 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-ой марки на этой неделе не изменилась и в пятницу составила 1,175 евро за литр, зато цена дизельного топлива уменьшилась на 2,3% - до 1,085 евро за литр.