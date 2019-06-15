Российский спортсмен застрелен в Лос-Анджелесе

Убийство произошло 10 июня в первой половине дня, Нельсон выстрелил из машины в Кольцова после короткого разговора между ними. 31-летний спортсмен скончался на месте. Преступник также стрелял в сопровождающего Кольцова человека, который остался в живых.

Позднее Нельсон убил заместителя шерифа округа Джозефа Солана выстрелом в затылок. По информации издания, преступник не был знаком с Соланой. Нельсона уже арестовали, он также обвиняется в грабеже автомобильной заправки и супермаркета.

Ранее он покинул дом с пистолетом и не вернулся, у него были проблемы с наркотиками. Арестованного ждет смертная казнь или пожизненный срок заключения без возможности досрочного освобождения.

Дмитрий входил в состав сборных России и Москвы по сноуборду (становился чемпионом страны), а также занимался скейтбордингом и серфингом. За две недели до убийства Кольцову исполнился 31 год. На официальном сайте Федерации сноуборда России о смерти Дмитрия ничего не сообщается.

Посольство России в США заявило, что выясняет обстоятельства произошедшего с российским сноубордистом Дмитрием Кольцовым, который был застрелен в Лос-Анджелесе.