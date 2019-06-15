Галерея: королева Дании высадилась в Летной гавани

Cегодня исполняется 800 лет со дня сражения, состоявшегося неподалеку от нынешнего Таллинна и известного как битва при Линданисе или битва при Колывани. Этот день также отмечается как день рождения Даннеброга - государственного флага Дании. По случаю столь большого события в Эстонию с визитом прибыла королева Дании Маргрете II, пишет Postimees.
Датская королева прибыла в Эстонию на шикарной яхте. Программа ее пребывания в Эстонии весьма насыщенна. Монаршей особе устроили приветственную церемонию в Летной гавани, которую посетила и президент Керсти Кальюлайд. Оттуда главы двух государств перебрались в Кадриорг. Здесь в Кадриоргском художественном музее по случаю исторической даты королева и президент совместно откроют выставку "Даннеброг - флаг, упавший с неба. Искусство золотой эры Дании", затем возложат венки к Монументу свободы на площади Вабадузе, после чего откроют еще одну выставку в музее Кик-ин-де-Кёк.
В концертном зале "Эстония" сегодня в честь государственного праздника Дании и визита королевы состоится концерт, где выступят Камерный хор Эстонской филармонии и датский Concerto Copenhagen.
В воскресенье в Домской церкви Таллинна состоится месса, в которой примет участие Маргрете II. После богослужения королева откроет памятную доску, посвященную 800-летию Даннеброга и 100-летнему юбилею Эстонской Республики.