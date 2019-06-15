Галерея: королева Дании высадилась в Летной гавани

Датская королева прибыла в Эстонию на шикарной яхте. Программа ее пребывания в Эстонии весьма насыщенна. Монаршей особе устроили приветственную церемонию в Летной гавани, которую посетила и президент Керсти Кальюлайд. Оттуда главы двух государств перебрались в Кадриорг. Здесь в Кадриоргском художественном музее по случаю исторической даты королева и президент совместно откроют выставку "Даннеброг - флаг, упавший с неба. Искусство золотой эры Дании", затем возложат венки к Монументу свободы на площади Вабадузе, после чего откроют еще одну выставку в музее Кик-ин-де-Кёк.