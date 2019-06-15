Крутой поворот в жизни: успешный российский бизнесмен получил гражданство Эстонии

Он нырнул в мир бизнеса в середине девяностых после окончания Института электротехники в Санкт-Петербурге, когда была создана первая предлагающая интернет-услуги фирма в России. Но поскольку интернет превратился из элемента роскоши в нечто повседневное, пришлось искать новые источники дохода. Цихилов нашел их в начале этого столетия на финансовом рынке, где начал с помощью интернета предлагать услуги торговли. Это было настолько новое направление бизнеса, что даже следящие за финансовыми рынками Европы и Америки до конца прошлого десятилетия не знали , что с этим делать и как регулировать. «Они предпочитали делать вид, что этого просто не существует», - вспоминает Цихилов. К настоящему времени рискованный бизнес под его руководством стал настолько сложным, что простому человеку даже нет смысла пытаться понять, чем занимается Admiral Markets.

Основательный подход

Для того, чтобы расширить бизнес за пределами России, надо было обосноваться в Европейском Союзе. И где еще это сделать, как не в стране, которая находится под боком у Петербурга и где люди могут говорить на русском языке. Тем более, для Цихилова Эстония совсем не чужая.

Его бабушка и дедушка в конце 1970-х решили переехать из Урала поближе в Ленинграду. Они хотели там купить дом. В те времена не было иной возможности узнать, какие дома продаются, как поехать в гости и расспросить местных. В итоге поиски привели их в Ивангород, где кто-то посоветовал перейти через реку — там продается один дом. Так бабушка и дедушка Цихилова попали в Эстонию.

Цихилов с родителями впервые приехал в Эстонию еще десятилетним мальчиком. «Таллинн произвол глубокое впечатление, - говорит он. - Он казался средневековым волшебным городом, западного, феодального типа».

Александр Цихилов. ФОТО: Eero Vabamägi

В июне ровно десять лет назад Цихилов вместе с бизнес-партнером Дмитрием Лаушем получили в Эстонии лицензию на деятельность для финансового учреждения, которая открывала им двери во всю Европу. Полтора года назад Цихилов получил вид на жительство в Эстонии и с тех пор большую часть времени проводил в Таллинне, снимая квартиру. Позже приобрел жилье в центре города. Сейчас живет на Пирита-теэ и его окна выходят на море.

Поняв, что мечта переехать в Лондон не рациональна, четыре года назад он поставил новую цель — получить эстонское гражданство.

Будучи трезво мыслящим человеком Цихилову не надо было искать причин для ходатайства об эстонском гражданстве. Конечно, эстонский паспорт поможет вести бизнес в ЕС, особенно сейчас, когда запад ввел большое количество санкций против России и многие финансовые учреждения Старого Мира относятся недоверчиво к обладателям паспорта страны, которая не входит в Европейский Союз.

Но для ходатайства об эстонском гражданстве надо также постараться: выучить эстонский язык. Цихилов взялся за задачу со всей серьезностью. Три раза в неделю и полтора часа за раз — так два года подряд — он занимался с частным преподавателем. За месяц до экзамена на знание языка он взял на помощь другого учителя и увеличил число занятий в неделю до шести. «Изучение каждого нового языка, особенно тяжелого языка полезно, - заверяет он. - Это позволяет держать мозги в тонусе». В итоге на экзамене по эстонскому он набрал 90 процентов, а на экзамене по гражданству 100 процентов из возможных пунктов.