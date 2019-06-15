Крутой поворот в жизни: успешный российский бизнесмен получил гражданство Эстонии

Для того, чтобы получить эстонский паспорт, бизнесмену Александру Цихилову, который родом из Санкт-Петербурга, недостаточно было выучить эстонский язык и сдать экзамен на гражданство, он также должен был отказаться от российского гражданства.
Александру Цихилову, который родился, вырос и начал масштабную бизнес-деятельность в Петербурге, с этой весны непросто попасть на родину. Теперь ему для этого нужна виза. Все дело в том, что он отказался от российского гражданства, пишет Postimees.
В последнюю среду февраля в три часа дня он получил паспорт гражданина Эстонии. До окончания электронного голосования на выборах в Рийгикогу оставалось три часа.
Цихилов, который, по данным Äripäev, входит в список двухсот самых влиятельных людей Эстонии — он в прошлогоднем рейтинге богачей сразу после известного транзитного бизнесмена Энделя Сиффа и перед безвременно скончавшимся оптовым торговцем Юри Випсом, - не упустил возможность поучаствовать в э-голосовании. Он уже ранее обдумал, за кого отдаст голос. Если бы получение гражданства растянулось на пару дней, он пошел бы в день выборов на избирательный участок. «Что в технологической стране не самый удачный шаг», - добавляет он со смехом.
Цихилов, которому в следующем месяце исполнится 47 лет, является выдающимся деятелем в эстонском инфотехнологическом и финансовом секторах. Основанная и управляемая им компания Admiral Markets, из окон главной конторы которой с тридцатого этажа открывается несравненный вид на центр Таллинна и залив, входит в число лучших в мире связанных с валютой интернет-торговцев. В компании в Таллинне работает 140 человек, такое же количество сотрудников в 17 филиалах по всему миру, от Лондона до Чили и Австралии.
Бизнес с большим риском
Цихилов не получил гражданство Эстонии за какие-то особые заслуги или не приобрел его за крупную сумму денег, как это возможно в некоторых странах мира. Он прошел все официальные процедуры, как и все другие, которые решили навсегда себя связать с Эстонией.
Решение Цихилова родилось четыре года назад, когда он пришел к умозаключению, что нет смысла перенесенную из Петербурга в Таллинн главную контору далее переводить в Лондон. Лондон, конечно, мировой финансовый центр, но и в Эстонии есть несколько плюсов, посчитал он. Например, комфортное проживание. Он год жил и работал в Москве, где тратит каждый день четыре часа, чтобы добраться на работу и домой. «Когда приехал в Таллинн, обнаружил, что у меня появилось гораздо больше свободного времени», - рассказывает он. Не говоря уже о дороговизне больших городов. А также не упоминая факта, что технологическое развитие Эстонии превышает как в банках, так и в области госуслуг уровень Англии.
В итоге значительную роль сыграла налоговая система Эстонии, точнее отсутствие подоходного налога для предприятия, что позволяет инвестировать заработанную прибыть на развитие предприятия (особенность подоходного налога с предприятий в Эстонии заключается в том, что налогом облагается только распределенная прибыль, если прибыль реинвестируется в предприятие, она не облагается налогом — прим.ред.). «Это большое преимущество Эстонии в сравнении со всем миром», - говорит Цихилов.
Он нырнул в мир бизнеса в середине девяностых после окончания Института электротехники в Санкт-Петербурге, когда была создана первая предлагающая интернет-услуги фирма в России. Но поскольку интернет превратился из элемента роскоши в нечто повседневное, пришлось искать новые источники дохода. Цихилов нашел их в начале этого столетия на финансовом рынке, где начал с помощью интернета предлагать услуги торговли. Это было настолько новое направление бизнеса, что даже следящие за финансовыми рынками Европы и Америки до конца прошлого десятилетия не знали , что с этим делать и как регулировать. «Они предпочитали делать вид, что этого просто не существует», - вспоминает Цихилов. К настоящему времени рискованный бизнес под его руководством стал настолько сложным, что простому человеку даже нет смысла пытаться понять, чем занимается Admiral Markets.
Основательный подход
Для того, чтобы расширить бизнес за пределами России, надо было обосноваться в Европейском Союзе. И где еще это сделать, как не в стране, которая находится под боком у Петербурга и где люди могут говорить на русском языке. Тем более, для Цихилова Эстония совсем не чужая.
Его бабушка и дедушка в конце 1970-х решили переехать из Урала поближе в Ленинграду. Они хотели там купить дом. В те времена не было иной возможности узнать, какие дома продаются, как поехать в гости и расспросить местных. В итоге поиски привели их в Ивангород, где кто-то посоветовал перейти через реку — там продается один дом. Так бабушка и дедушка Цихилова попали в Эстонию.
Цихилов с родителями впервые приехал в Эстонию еще десятилетним мальчиком. «Таллинн произвол глубокое впечатление, - говорит он. - Он казался средневековым волшебным городом, западного, феодального типа».
В июне ровно десять лет назад Цихилов вместе с бизнес-партнером Дмитрием Лаушем получили в Эстонии лицензию на деятельность для финансового учреждения, которая открывала им двери во всю Европу. Полтора года назад Цихилов получил вид на жительство в Эстонии и с тех пор большую часть времени проводил в Таллинне, снимая квартиру. Позже приобрел жилье в центре города. Сейчас живет на Пирита-теэ и его окна выходят на море.
Поняв, что мечта переехать в Лондон не рациональна, четыре года назад он поставил новую цель — получить эстонское гражданство.
Будучи трезво мыслящим человеком Цихилову не надо было искать причин для ходатайства об эстонском гражданстве. Конечно, эстонский паспорт поможет вести бизнес в ЕС, особенно сейчас, когда запад ввел большое количество санкций против России и многие финансовые учреждения Старого Мира относятся недоверчиво к обладателям паспорта страны, которая не входит в Европейский Союз.
Но для ходатайства об эстонском гражданстве надо также постараться: выучить эстонский язык. Цихилов взялся за задачу со всей серьезностью. Три раза в неделю и полтора часа за раз — так два года подряд — он занимался с частным преподавателем. За месяц до экзамена на знание языка он взял на помощь другого учителя и увеличил число занятий в неделю до шести. «Изучение каждого нового языка, особенно тяжелого языка полезно, - заверяет он. - Это позволяет держать мозги в тонусе». В итоге на экзамене по эстонскому он набрал 90 процентов, а на экзамене по гражданству 100 процентов из возможных пунктов.
Для того, чтобы владеть эстонским языком также хорошо как прирожденный эстонец, по оценке Цихилова, надо еще год или два. В любом случае он продолжит брать уроки и постоянно слушать радио на эстонском языке, чтобы пополнять словарный запас.