Сб, 15.06.2019
В какой-то момент нужно будет держать людей на зарплате, но реально они свою повседневную работу выполнять не будут. Юри Ратас

В Гренландии за день растаяло два миллиарда тонн льда

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An iceberg seen near Cape Spear, Newfoundland, May 31, 2012, is one of many that has attracted early tourists to Canada's most eastern province this year. Icebergs break off glaciers in Greenland and Baffin Bay and drift south to the Grand Banks along a route known as Iceberg Alley. REUTERS/Greg Locke (CANADA: ENVIRONMENT - Tags: TRAVEL SOCIETY ENVIRONMENT)

ФОТО: GREG LOCKE/REUTERS

На 40% территории Гренландии вчера произошло массовое таяние льда. Общие потери льда оцениваются в два миллиарда тонн, сообщает CNN.

Такое обширное таяние является крайне необычным для середины июня. В среднем сезон таяния в Гренландии длится с июня по август, а пик сезона приходится на июль.

В то же время, внезапный вчерашний пик, по словам ученого Университета Джорджии Томаса Моута, является хоть и редким, но не беспрецедентным событием: нечто похожее наблюдалось в июне 2012 года.

Однако, исчезновение такого колоссального объема льда на ранней стадии лета может быть плохим знаком, намекающим на то, что 2019 год может установить новый антирекорд по общей потере льда Гренландией.

Если такие экстремальные сезоны таяния станут нормой, это окажет существенное влияние на облик Земли, поскольку поднимется уровень мирового океана.

Вину за усиленное таяние льда в Гренландии эксперты возлагают на погодные условия, в частности на потоки теплого, влажного воздуха из Центральной Атлантики.

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