В Гренландии за день растаяло два миллиарда тонн льда

Такое обширное таяние является крайне необычным для середины июня. В среднем сезон таяния в Гренландии длится с июня по август, а пик сезона приходится на июль.

В то же время, внезапный вчерашний пик, по словам ученого Университета Джорджии Томаса Моута, является хоть и редким, но не беспрецедентным событием: нечто похожее наблюдалось в июне 2012 года.

Однако, исчезновение такого колоссального объема льда на ранней стадии лета может быть плохим знаком, намекающим на то, что 2019 год может установить новый антирекорд по общей потере льда Гренландией.

Если такие экстремальные сезоны таяния станут нормой, это окажет существенное влияние на облик Земли, поскольку поднимется уровень мирового океана.