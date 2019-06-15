Фото: в магазине Maxima среди бананов нашли геккона

Для транспортировки бананов из Эквадора в европейские страны уходит от шести до 12 дней. Как геккон вместе с фруктами добрался в Пярну, можно только предполагать. «Видимо, наш поставщик, который привозит нам фрукты, не обратил внимание, что маленькое животное нашло себе среди фруктов хорошее местечко», - сказала пресс-секретарь Maxima Марит Лийк.

Maxima передала геккона человеку, компетентному в уходе за ящерицами, - владельцу Пярнуского мини-зоопарка Пеэтеру Пыльдсама. Он рассказал, что это lepidodactylus lugubris, также известный как траурный геккон или обычный гладкомасштабный геккон, ему всего несколько недель.

Особенность этих гекконов, что они размножаются партеногенетически (самцы у этого вида практически не встречаются), что означает, что ящерицы размножаются бесполым путем и эмбрион развивается из неоплодотворенной яйцеклетки. Поэтому существуют только особи женского пола. Маленькие особи в длину всего пять сантиметров, а когда они достигают зрелого возраста, вырастают до 10,5 сантиметров в длину.

Геккон останется жить в пярнуском мини-зоопарке. ФОТО: Elin Hein