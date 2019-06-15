Центристы намерены повысить пенсии

"Для Центристской партии всегда были важными и доходы пенсионеров, и обеспечение достойного существование этого поколения. В рамках бюджетной стратегии мы приняли важное решение о том, что увеличиваем не облагаемую налогом часть пенсии на 50 евро, чтобы средняя пенсия и в следующем году после очередного повышения не облагалась налогом. Совершенно уверен, что мы не откажемся и от одного из своих важнейших предвыборных обещаний, которым является обещание внеочередного повышения пенсий. Для действующего правительства это вопрос, который не вызывает никаких сомнений и который мы должны решить с будущих бюджетах",- сказал Ратас.