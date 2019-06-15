Центристы намерены повысить пенсии

Несмотря на необходимость урезать расходы бюджета, Центристская партия не намерена отказываться от одного из своих важнейших предвыборных обещаний - внеочередного повышения пенсий, заявил в субботу на заседании совета уполномоченных Центристской партии председатель партии премьер-министр Юри Ратас, передает BNS.
"Для Центристской партии всегда были важными и доходы пенсионеров, и обеспечение достойного существование этого поколения. В рамках бюджетной стратегии мы приняли важное решение о том, что увеличиваем не облагаемую налогом часть пенсии на 50 евро, чтобы средняя пенсия и в следующем году после очередного повышения не облагалась налогом. Совершенно уверен, что мы не откажемся и от одного из своих важнейших предвыборных обещаний, которым является обещание внеочередного повышения пенсий. Для действующего правительства это вопрос, который не вызывает никаких сомнений и который мы должны решить с будущих бюджетах",- сказал Ратас.
По его словам, следует работать в направлении того, чтобы благополучие общества распространилось и на тех, до которых пока доходила лишь малая для этого благополучия.
"Это означает наряду с необходимостью обеспечить всем доступность врачебной помощи, поддержку сельских регионов и социальной сферы также и вносить вклад в повышение зарплат учителей, работников образования, спасателей, работников здравоохранения и других работников на зарплату. Мы не можем оставлять обойденными никого в нашей маленькой Эстонии", - сказал Ратас.