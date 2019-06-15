Массовые столкновения в России: около 200 человек пошли на цыган из-за поруганных девушек, есть убитые

По данным УМВД, всего в массовой драке в селе приняли участие около 200 человек. В полицию были доставлены 174 человека для установления причастности к драке, трое из них были задержаны.

Следственный комитет опубликовал видео задержания этих трех участников конфликта. На нем показаны орудия, которыми пользовались участники драки, в том числе топор и две биты и предмет, похожий на железную палку.

"Следователями допрошено 21 лицо в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки - участников конфликта. Продолжается опознание лиц и проведение иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. С этой целью в органы внутренних дел доставлено 174 лица", - говорится в сообщении полиции.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела. В связи с тем, что один из пострадавших скончался в больнице, уголовное дело по факту массовой драки было переквалифицировано следователями на более тяжкие статьи - об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

"Уголовное дело переквалифицировано на п. п. "ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений") и ч. 3 ст. 30 и п. п. "а, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений")", - говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой СУ СК по Пензенской области.

В данный момент дело об убийстве передано в Центральный аппарат Следственного комитета РФ "в целях наиболее полного, объективного и оперативного расследования. На место уже выехали опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства.

Сейчас в Чемодановке организована круглосуточная телефонная линия, по которой принимаются вопросы граждан в связи со сложившейся ситуацией.

В Чемодановке, тем временем, несмотря на приезд губернатора, продолжается митинг. Лозунг простой.



«Выселять». pic.twitter.com/f2qpvTvHjD — Daughter of Morgana 🦁 (@danceprestis) 14 июня 2019 г.

В воскресенье, 16 июня с 12:00 до 14:00 руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Дмитрий Матушкин будет вести личный прием граждан в администрации Чемодановского сельсовета по адресу: село Чемодановка, ул. Генералова, д. 35.

Глава пензенского объединения цыган выразил соболезнования семье погибшего

В пятницу вечером, 14 июня, в соцсети ВК появилось видеообращение руководителя общественного объединения цыган Пензенской области Андрея Оглы к жителям села Чемодановка, в котором он выразил соболезнования семье погибшего местного жителя - Владимира Грушина.