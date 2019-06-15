Сб, 15.06.2019
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Электросамокаты получат право носиться по Таллинну среди пешеходов

Полиция трактует электросамокат как вспомогательное средство пешехода, то есть на нем следует ездить по тротуарам

ФОТО: Mihkel Maripuu

Полиция и министерство сейчас по-разному трактуют закон о дорожном движении в отношении электрических самокатов, пишет Postimees.

Хотя сейчас  в Таллинне проката самокатов нет, уже этим летом жители столицы смогут брать электрические скутеры в аренду. Добраться из одного места в другое можно будет быстрее и с большими удобствами, но городские власти волнуются за пешеходов, для которых движущиеся со скоростью 25 км/ч скутеры будут представлять опасность.

По словам вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу, сейчас идут переговоры с фирмами Bolt и Citybeе, которые могли бы предлагать услугу аренды электроскутеров в Таллинне. Есть и третий потенциальный оператор.

По словам представителя Citybee Eesti Хейго Проттена, компания готова вывести на улицы примерно сто электроскутеров, которые можно будет арендовать в десяти пунктах. Движение самокатов будет поначалу ограничено районом Кесклинн и прилегающими районами. Пресс-секретарь Bolt говорит, что вопросы о числе скутеров, стоимости аренды и расположении пунктов проката остаются пока открытыми.

Предполагается, что город сдаст предприятию в аренду участок площади, парковки или улицы для мест зарядки. По словам Рийсалу, найти подходящие места для пунктов подзарядки электроскутеров непросто, поскольку во многих местах, которые предпочли бы фирмы, есть проблемы с подсоединением к электролинии.

Рийсалу говорит, что сам он против быстрых скутеров на таллиннских улицах. "Возникнет полная суматоха", - считает он. Хотя во многих районах, по его словам, сеть велодорог развита хорошо, беспокойство вызывает т.н. Сюдалинн, где дороги вымощены булыжником и много пешеходов.

По ныне действующему закону, человек на электроскутере приравнивается к пешеходу. "Представьте теперь, что в нашем тесном городе, где в день бывает 10 000 туристов, какой-нибудь мужчина весом 125 килограммов начнет рассекать со скорость 25 км/ч, и что случится, если он столкнется с другим пешеходом", - привел пример Рийсалу.

В то же время вице-мэр отметил, что у него нет права препятствовать начинанию. "Прогрессивные идеи не должны умирать из-за бюрократии, а если дела начнут выходить из-под контроля, мы вмешаемся и ограничим", - добавил он.

Представитель Citybee Eesti Хейго Проттен сказал, что хотя скутеры действительно  могут ездить со скоростью 25 км/ч, это не значит, что им позволят передвигаться по городу с такой скоростью: лимит скорости еще согласовывается с мэрией города, и прежде всего стороны исходят из безопасности пешеходов и пользователей скутеров. 

По словам руководителя бюро профилактики преступлений Департамента полиции и погранохраны Тоомаса Лохо, сейчас электрические транспортные средства особой проблемы собой не представляют. Как и в случае с обычными велосипедами, важно, чтобы пользователи скутеров носили средства защиты и не передвигались среди пешеходов слишком быстро. Лохо рассказывает, как видел на улице маму с трехлетним ребенком на скутере: у них не было защитных шлемов. "На мой взгляд, это крайне безответственное поведение", - считает Лохо.

Citybee umbes sajast rattast pole praegu ükski veel Eestisse jõudnud.

ФОТО: Citybee

По нынешнему закону о дорожном движении полиция трактует электроскутер как вспомогательное средство пешехода: на нем можно передвигаться по тротуарам,но не по проезжей части. Так же тракует закон и вице-мэр Рийсалу.

Министерство экономики и коммуникаций смотрит на закон по другому и не считает лиц на электроскутерах пешеходами. 

По словам главы службы перевозок и дорожного движения Сандера Салма,  в прошлом году была инициирована поправка в закон, согласно которой к лицам на самокатах, скейтах и тому подобных транспортных средствах применялись правила движения, предназначенные для пешеходов.

Тема электрических транспортных средств довольно нова, и Эстония - не единственное государство в Европе, где в законодательстве есть пробелы в их отношении. Финляндия решила проблему в 2016 году, когда перенаправила электромашины, движущиеся со скоростью свыше 15 км/ч, на велодорожки. В то же время, финская ситуация отличается от эстонской, отмечает Тоомас Лохо: в Финляндии большая часть велодорог отделена от проезжей части, поэтому риск для водителя скутера со стороны автомобиля существенно ниже.

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