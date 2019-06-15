Виновник ДТП приехал в полицию давать показания в наркотическом опьянении: в его машине сидел маленький ребенок

Статистика показывает, что количество проблем с наркотиками в Ярвамаа сейчас снижается?

Ян Аасма (ЯА): Многое зависит от нашей активности и выбора методов работы. В случае наркопреступлений речь идет о тайной преступной деятельности и многое зависит от того, сколько полиция может предоставить ресурсов для ее раскрытия. Чем больше мы работаем во имя этого, тем больше и преступлений раскрываем.

Но нельзя сказать, что связанный с наркотиками преступлений стало значительно меньше.

В Эстонии молодые люди стали больше употреблять наркотические вещества

Маргус Тоомсалу (МТ): Если говорит о нынешнем годе, то в течение пяти месяцев у нас произошло 22 проступка связанных с наркотиками, из них восемь являются преступлениями. Например, в прошлом году за тот же период было только одно преступление.

Насколько может быть высок примерный процент преступлений, на след которых полиция не вышла?

ЯА: Не могу этого оценить, но, очевидно, что число восемь не отражает реальной ситуации и, конечно, мы не можем раскрыть все наркопреступления, которые совершаются.

Где в случае наркотических веществ проходит граница между преступлением и проступком?

ЯА: Проступок — если человек владеет наркотическим веществом в небольшом количестве или употребляет его. Если у человека такое количество наркотика, что может в наркотическом опьянении оказаться минимум десять человек, это уже считается большим количеством и его обращение, или просто хранение, является преступлением.

Также если употребление наркотических веществ является проступком, то передача наркотиков для их употребления уже является преступлением. Не важно, какое количество передать, достаточно, если отдать дозу для одного употребления.

На самом деле преступлением является и то, если у меня сигарета с коноплей и я предлагаю вам затянуться этой сигаретой вместе со мной. Количество не важно.

Насколько активно общество помогает полиции ловить наркопреступников? Вам поступает много сообщений?

МТ: Сообщений поступает не много. У полиции для этого есть адрес электронной почты laane.vihje@politsei.ee и номер телефона 444 6660, где можно анонимно оставить сообщения.

Призывает сообщать, если заметите что-то подозрительное. Недостаточно только общими словами упомянуть место, следует оставить также детальную информацию, чтобы мы могли с ней что-то сделать.

ЯА: Если человек напрямую не хочет связываться, это хорошая возможность. Если хочется остаться анонимным, это полиция также гарантирует.

Четыре года назад говорили Järva Teataja, что коноплю в Ярвамаа можно достать за час. Что сейчас, масштабное увлечение коноплей прошло и пик миновал или еще длится?

МТ: Конопля — наиболее употребляемое вещество во всем мире, в том числе и в Эстонии. К сожалению, исследования показывают, что в Эстонии молодые люди стали больше употреблять наркотические вещества, что говорит о том, что наркотики легко достать.

Наша задача, с одной стороны, уменьшить предложение наркотиков на рынке, это означает занимается посредниками, чтобы наркотики было как можно сложнее достать.

С другой стороны, важно проводить профилактику: оповещать и образовывать детей, подростков и их родителей об опасности употребления наркотиков.

Какие за последние годы происходили самые яркие инциденты, связанные с наркотическими веществами?

МТ: В прошлом году один водитель в наркотическом опьянении стал причиной ДТП на шоссе Таллинн-Тарту. После, когда он для производственных мероприятий в участок, он был также в наркотическом опьянении. Он в таком состоянии приехал на машине и пошел давать показания. У него в машине был маленький ребенок. Это была особая история.

Он не житель Ярвамаа, но стал виновник ДТП здесь.

ЯА: В феврале 2018 года в Пайде задержали 28-летнего и 42-летнего мужчин, в машине которых было найдено 884 гр порошкового вещества. В порошке было 156 гр чистого амфетамина, этого достаточно, чтобы ввести в наркотическое опьянение 1200 человек.

Насколько актуальна проблема с водителями в наркотическом опьянении в этом регионе?