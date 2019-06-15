Интерактивная карта: в какой лагерь отправить ребенка летом?

Лагерей становится всё больше, и с каждым годом кажется, что их число только растет. Хотя интересы и увлечения детей разные, страх, что никто не сможет найти себе что-то по вкусу, беспочвенен.

Обратившись в учебный центр Vivendi, выяснилось, что лагери, где надо много двигаться, иногда более популярны, иногда менее. По словам Тийу Мааре, дети всегда нуждаются в активных занятиях во время школьных каникул, а число лагерей по специальным темам предлагает сегодня возможность выбрать место, которое отвечает интересам и увлечениям детей.

Руководитель лагеря Таэваскоя Анни Тетсманн говорит, что места в лагерях в этом году заполняются чуть медленнее, чем обычно, но в то же время они не могут жаловаться на заполняемость в целом. По их мнению, участие не в прямом снижении, а в общем уменьшении числа молодых людей в лагере.