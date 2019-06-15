Сб, 15.06.2019
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  • Женщину убили и закопали во дворе дома: обвиняемый гражданин Эстонии продолжает отрицать вину

Женщину убили и закопали во дворе дома: обвиняемый гражданин Эстонии продолжает отрицать вину

Жертва убийства Лорелин Гарсия-Берто

ФОТО: Metropolitan Police / PA Wire/PA Images

Уроженец Эстонии отрицает свою вину в убийстве француженки, чье тело было найдено закопанным в саду ее дома в лондонском пригороде Кью-Гарден, сообщило на этой неделе местное издание Richmond and Twickneham Times.

Тело 34-летнего кинопродюсера Лорелин Гарсии-Берто было обнаружено полицией на следующий день после того как 5 марта она была объявлена пропавшей. Патологоанатомическое исследование показало, что смерть наступила в результате удушения.

Житель Лондона, 32-летний Кирилл Белорусов, был арестован в Таллинне 13 марта по подозрению в убийстве. Отдел экстрадиции полиции Лондона доставил его обратно в Великобританию, где ему было предъявлено обвинение в убийстве.

Во вторник на этой неделе Белорусов явился в Центральный уголовный суд Лондона на слушание о передаче дела в суд, где предстал перед судьей Найджелом Ликли.

Подзащитный, высокий мужчина с наголо обритой головой, был одет в синий костюм и белую футболку. Свою личность он подтвердил на английском языке с легким акцентом, пишет локальное издание.

Он не признал своей вины в убийстве Гарсии-Берто, совершенном в период с 1 по 5 марта.

Белорусов находится под стражей, трехнедельный процесс по его делу начнется 9 сентября.

Мать жертвы находилась в процессуальной зоне зала суда в сопровождении официального представителя посольства Франции.

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