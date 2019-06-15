Женщину убили и закопали во дворе дома: обвиняемый гражданин Эстонии продолжает отрицать вину

Тело 34-летнего кинопродюсера Лорелин Гарсии-Берто было обнаружено полицией на следующий день после того как 5 марта она была объявлена пропавшей. Патологоанатомическое исследование показало, что смерть наступила в результате удушения.

Житель Лондона, 32-летний Кирилл Белорусов, был арестован в Таллинне 13 марта по подозрению в убийстве. Отдел экстрадиции полиции Лондона доставил его обратно в Великобританию, где ему было предъявлено обвинение в убийстве.

Во вторник на этой неделе Белорусов явился в Центральный уголовный суд Лондона на слушание о передаче дела в суд, где предстал перед судьей Найджелом Ликли.

Подзащитный, высокий мужчина с наголо обритой головой, был одет в синий костюм и белую футболку. Свою личность он подтвердил на английском языке с легким акцентом, пишет локальное издание.

Он не признал своей вины в убийстве Гарсии-Берто, совершенном в период с 1 по 5 марта.

Белорусов находится под стражей, трехнедельный процесс по его делу начнется 9 сентября.