В России ребенок погиб на детском аттракционе

Ребенку стало плохо на аттракционе Crazy Dance — скамейке, которая перемещается в такт музыке. По рассказам очевидцев, девочка схватилась за грудь. Аттракцион остановили, и родители вызвали дочери скорую, передает Lenta.ru.

Медики не смогли спасти девочку. Она скончалась спустя примерно 50 минут после того, как ей стало плохо. Врачи предварительно установили, что причиной смерти мог стать сердечный приступ.