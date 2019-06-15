Сб, 15.06.2019
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В России ребенок погиб на детском аттракционе

Скорая помощь в России. Фото иллюстративное.

ФОТО: Peter Kovalev / Peter Kovalev/TASS

Восьмилетняя девочка скончалась после катания на аттракционе в Анапе. Об этом пишет краснодарское издание «Комсомольской правды».

Ребенку стало плохо на аттракционе Crazy Dance — скамейке, которая перемещается в такт музыке. По рассказам очевидцев, девочка схватилась за грудь. Аттракцион остановили, и родители вызвали дочери скорую, передает Lenta.ru.

Медики не смогли спасти девочку. Она скончалась спустя примерно 50 минут после того, как ей стало плохо. Врачи предварительно установили, что причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Девочка приехала в Анапу с родителями и сестрой. Аттракцион, на котором она каталась, разрешен для детей от пяти лет.

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