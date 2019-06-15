Франко Дзеффирелли. ФОТО: SCANPIX

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался на 97-м году жизни в своем доме в Риме.

По сообщениям итальянских СМИ, Дзеффирелли страдал от продолжительной болезни, в последние месяцы его состояние ухудшилось.

В его фильмах снимались такие звезды, как Элизабет Тейлор (лента "Укрощение строптивой", 1967 год). Он дважды был номинирован на премию "Оскар", получил две статуэтки "Эмми" и награду Британской академии кино и телеискусств (BAFTA).

В 90-х режиссер дважды избирался депутатом сената Италии от партии тогдашнего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!".

Поскольку режиссер был незаконнорожденным сыном купца, мать дала ему свою фамилию - "Дзефиретти" (Zeffiretti), что в переводе означает "легкий бриз". Однако при внесении в свидетельство о рождении она была неверно записана.

"Сегодня утром ушел из жизни Франко Дзеффирелли, один из величайших деятелей мировой культуры", - написал в Твиттере мэр Флоренции Дарио Нарделла. - Прощай, дорогой Маэстро, Флоренция никогда тебя не забудет".