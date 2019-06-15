Прием президента в честь годовщины Республики в следующем году пройдет в Вильянди

В следующем году президент Керсти Кальюлайд проведет прием по случаю годовщины Эстонской Республики в Вильянди, в театре "Угала" и Амбаре этнографической музыки, пишет газета Sakala.
Прием будет проходить в двух зданиях, так как предполагается пригласить 900-1000 гостей, как и в предыдущие годы, и только театр Ugala их не вместил бы, сообщила канцелярия президента газете Sakala.
"Осмелюсь предложить, что проход из Амбара этнографической музыки в "Угала" не займет больше времени, чем спуск с третьего этажа театра "Эстония", - сказал газете пресс-секретарь президента Таави Линнамяэ.
Если до сих пор приемы 24 февраля наряду с Таллинном проходили в Тарту, Йыхви и Пярну, то Вильянди станет пятым городом, где будет проводиться самый важный праздник в честь дня рождения страны. По пояснению главы государства, в Кадриорге решили в пользу Вильянди, чтобы обратить внимание на этот город как центр эстонской исконной музыки.
"Вильянди является важным пунктом в эстонской культуре благодаря своему традиционному фестивалю этнографической музыки, который замечателен еще и потому, потому что он представляет народную музыку и национальную культуру и по сути является международным", - сказала Кальюлайд.