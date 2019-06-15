Сб, 15.06.2019
Если мы договоримся о временных приостановках на Лаагна-теэ, то вопрос закрытия мостов даже обсуждаться не будет. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Прием президента в честь годовщины Республики в следующем году пройдет в Вильянди

Прием президента в честь годовщины Республики в следующем году пройдет в Вильянди

Театр "Угала" и президентская чета. Коллаж.

ФОТО: Madis Sinivee (Postimees), Marko Saarm (montaaž)

В следующем году президент Керсти Кальюлайд проведет прием по случаю годовщины Эстонской Республики в Вильянди, в театре "Угала" и Амбаре этнографической музыки, пишет газета Sakala.

Прием будет проходить в двух зданиях, так как предполагается пригласить 900-1000 гостей, как и в предыдущие годы, и только театр Ugala их не вместил бы, сообщила канцелярия президента газете Sakala.

"Осмелюсь предложить, что проход из Амбара этнографической музыки в "Угала" не займет больше времени, чем спуск с третьего этажа театра "Эстония", - сказал газете пресс-секретарь президента Таави Линнамяэ.

Если до сих пор приемы 24 февраля наряду с Таллинном проходили в Тарту, Йыхви и Пярну, то Вильянди станет пятым городом, где будет проводиться самый важный праздник в честь дня рождения страны. По пояснению главы государства, в Кадриорге решили в пользу Вильянди, чтобы обратить внимание на этот город как центр эстонской исконной музыки.

"Вильянди является важным пунктом в эстонской культуре благодаря своему традиционному фестивалю этнографической музыки, который замечателен еще и потому, потому что он представляет народную музыку и национальную культуру и по сути является международным", - сказала Кальюлайд.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ