Прием президента в честь годовщины Республики в следующем году пройдет в Вильянди

Прием будет проходить в двух зданиях, так как предполагается пригласить 900-1000 гостей, как и в предыдущие годы, и только театр Ugala их не вместил бы, сообщила канцелярия президента газете Sakala.

"Осмелюсь предложить, что проход из Амбара этнографической музыки в "Угала" не займет больше времени, чем спуск с третьего этажа театра "Эстония", - сказал газете пресс-секретарь президента Таави Линнамяэ.

Если до сих пор приемы 24 февраля наряду с Таллинном проходили в Тарту, Йыхви и Пярну, то Вильянди станет пятым городом, где будет проводиться самый важный праздник в честь дня рождения страны. По пояснению главы государства, в Кадриорге решили в пользу Вильянди, чтобы обратить внимание на этот город как центр эстонской исконной музыки.