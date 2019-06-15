Сб, 15.06.2019
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  • Вслед за шиповником? В Эстонии встал вопрос о судьбе ещё одного растения

Вслед за шиповником? В Эстонии встал вопрос о судьбе ещё одного растения

Лес. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro / Bernhard Pries / Scanpix

Наряду с шиповником Финляндия включила в список вредных растений также и люпин или волчий боб. В планах Министерства окружающей среды Эстонии борьба с люпином пока не стоит, передаёт Rus.Err.

Главный специалист отдела охраны природы Министерства окружающей среды Мерике Линнамяги рассказалаERR, что люпин и в Эстонии считается очень инвазивным, т. е. агрессивным видом.

"В связи с этим поднимался вопрос, чтобы в Европейском союзе люпин занести в список чужеродных видов. Но это не было сделано, поскольку представители стран Центральной Европы говорили, что он у них распространился на очень большие территории и с ним невозможно бороться", - сказала Линнамяги.

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