Сб, 15.06.2019
В какой-то момент нужно будет держать людей на зарплате, но реально они свою повседневную работу выполнять не будут. Юри Ратас

Дача или отпуск? Как организовать полив в свое отсутствие

ФОТО: www.pexels.com

На носу пора отпусков, но если вы планируете отъезд в дальние страны, как же парник переживет ваше отсутствие без полива? Портал Kodustiil знает, чем помочь. 

Если вы планируете уехать, а поручить полив некому, подготовьте заранее несколько больших полуторалитровых пластиковых бутылок. 

И делайте так:

  • наполните бутылки водой
  • проделайте в крышках отверстия
  • закрутите крышки
  • выкопайте в земле, не повредив корни растений, несколько глубоких ямок
  • поместите бутылки в землю крышками вниз

Вода будет медленно, но верно поступать из бутылки в почву и увлажнять ее. А вам в отпуске не придется волноваться, как там поживают ваши парниковые культуры. 

А для надежности разместите в парнике несколько открытых емкостей с водой. Особенно вам будут благодарны огурцы и помидоры. 

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