Дача или отпуск? Как организовать полив в свое отсутствие

На носу пора отпусков, но если вы планируете отъезд в дальние страны, как же парник переживет ваше отсутствие без полива? Портал Kodustiil знает, чем помочь.
Если вы планируете уехать, а поручить полив некому, подготовьте заранее несколько больших полуторалитровых пластиковых бутылок.
И делайте так:
- наполните бутылки водой
- проделайте в крышках отверстия
- закрутите крышки
- выкопайте в земле, не повредив корни растений, несколько глубоких ямок
- поместите бутылки в землю крышками вниз
Вода будет медленно, но верно поступать из бутылки в почву и увлажнять ее. А вам в отпуске не придется волноваться, как там поживают ваши парниковые культуры.
А для надежности разместите в парнике несколько открытых емкостей с водой. Особенно вам будут благодарны огурцы и помидоры.