Центристская партия хочет изменить границы избирательных округов

"Центристская партия и как партия премьер-министра, и во время пребывания в оппозиции всегда стремилась к тому, чтобы хорошо жить можно было на всей территории страны. Для нас нет сомнения в необходимости сбалансированной региональной политики и что в этом отношении мы движемся в правильном направлении. Мы добиваемся, чтобы и вне крупных городов были рабочие места, были доступны публичные услуги и, тем самым, существовала возможность создания и нормального функционирования семьи. Но с годами в демографической картине Эстонии произошли неизбежные изменения, и мы должны из этого исходить, учитывая как сегодняшнее, так и завтрашнее положение", - говорится в заявлении совета уполномоченных Центристской партии.