Центристская партия хочет изменить границы избирательных округов

На прошедшем в субботу, 15 июня, собрании совета уполномоченных Центристской партии было принято заявление, в котором поддерживается изменение границ избирательных округов с той целью, чтобы голоса избирателей были на равных представлены в парламенте.
"Центристская партия и как партия премьер-министра, и во время пребывания в оппозиции всегда стремилась к тому, чтобы хорошо жить можно было на всей территории страны. Для нас нет сомнения в необходимости сбалансированной региональной политики и что в этом отношении мы движемся в правильном направлении. Мы добиваемся, чтобы и вне крупных городов были рабочие места, были доступны публичные услуги и, тем самым, существовала возможность создания и нормального функционирования семьи. Но с годами в демографической картине Эстонии произошли неизбежные изменения, и мы должны из этого исходить, учитывая как сегодняшнее, так и завтрашнее положение", - говорится в заявлении совета уполномоченных Центристской партии.
"Если в 1995 году на избирательный округ приходились 8-11 мандатов, то сейчас этот интервал составляет от 5 до 15. Таким образом, разница между самым крупным и самым мелким округом – троекратная. На эту ситуацию обратил внимание и канцлер юстиции, по оценке которого, надо взвесить возможность выравнивания округов", - отмечается в заявлении.
Совет уполномоченных Центристской партии предлагает начать общественное обсуждение вопроса об образовании в Эстонии к следующим выборам Рийгикогу 12 избирательных округов, из которых четыре находились бы в Таллинне.
Предлагается организовать такие новые округа как Харьюмаа, Хийумаа, Сааремаа, Ляэнемаа и Рапламаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, а в Таллинне избирательные округа образовывали бы Хааберсти и Пыхья-Таллинн; Кристийне, Пирита и Кесклинн; Мустамяэ и Нымме, Ласнамяэ.