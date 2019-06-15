Картина дня: подробности аварийной посадки самолета, таинственные съемки в Таллинне и эстонцы в Чернобыле

Крутой поворот в жизни: успешный российский бизнесмен получил гражданство Эстонии

Для того, чтобы получить эстонский паспорт, бизнесмену Александру Цихилову, который родом из Санкт-Петербурга, недостаточно было выучить эстонский язык и сдать экзамен на гражданство, он также должен был отказаться от российского гражданства. Читать далее...

Фото: над съемками Кристофера Нолана в Таллинне повисла завеса тайны

Сегодня у Таллиннского горхолла продолжаются массовые съемки фильма всемирно известного голливудского режиссера Кристофера Нолана. Читать далее...

Фото: в магазине Maxima среди бананов нашли геккона

В четверг работник магазина Maxima XXX нашел в ящике с бананами геккона. Как он вместе с фруктами добрался в Пярну из Эквадора, можно только предполагать. Читать далее...

«Люди молились со слезами на глазах»: подробности аварийной посадки самолета airBaltic в Риге

В среду, 12 июня, самолет авиакомпании airBaltic, выполнявший рейс из Риги в Одессу в 23:45, из-за технических проблем совершил аварийную посадку в аэропорту "Рига". Передача Degpunktā поговорила с семьей, летевшей этим рейсом, чтобы узнать, что происходило в салоне. Читать далее...

Фото и видео: эстонцы в чернобыльской зоне отчуждения

Чернобыль становится все более популярным аттракционом. Регион ядерной катастрофы посещает все больше туристов, пишет Elu24.ee. Посмотрите нашу галерею: эти виды открылись эстонцам, приехавшим полюбоваться на зону отчуждения. Читать далее...

Массовые столкновения в России: около 200 человек пошли на цыган из-за поруганных девушек, есть убитые