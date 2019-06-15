Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров

В благотворительный фонд, созданный для сбора пожертвования на реконструкцию пострадавшего в пожаре национального памятника, не поступило ни цента, заявили представители деловых и церковных кругов.

В то же время, отмечает представитель пресс-службы собора Анри Фино, опасения крупных инвесторов связаны с желанием знать, на что именно будут тратиться их деньги. France Info пишет, что они ждут планов реконструкции и только после этого будут переводить деньги в фонд.

В настоящий момент собрано девять процентов от обещанных пожертвований на реконструкцию. При этом 90 процентов денег поступили из США. «Американцы очень щедры к Нотр-Даму, и памятник очень любят в Америке», — резюмировал президент благотворительного фонда «Друзья Нотр-Дама» Мишель Пико.