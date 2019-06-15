Еще один штат США легализовал эвтаназию

«Я надеюсь, что этот закон, пусть он и расширяет личную свободу, будет применяться редко», — прокомментировала Миллс свое решение. Сообщается, что ранее она не была уверена, что согласится принять такую меру. Закон вступит в силу приблизительно в середине сентября.

На данный момент такие законы действуют в Калифорнии, Колорадо, Орегоне, Вашингтоне и округе Колумбия, а также на Гавайях. В штате Монтана эвтаназия легализована судебным решением, а штат Нью-Джерси пришел к такому решению в прошлом году.