Младенец. Иллюстративное фото

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

"Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что наше решение не рожать детей вызвано тяжестью экологического кризиса и нынешним бездействием правящих сил перед лицом этой угрозы всему нашему существованию".

С этих слов начинается обращение активисток нового движения BirthStrike, вывешенное на их странице в сети Tumblr.

BirthStrike можно перевести как "родильная забастовка", и именно это декларируют те, кто уже примкнул к этому движению. Их не много, всего 400 человек, но и движению всего несколько месяцев - оно было образовано весной 2019 года.

Его основательница, 33-летняя певица Блайт Пепино (солистка групп Vaults и Mesadorm) говорит, что ей страшно приводить в этот мир еще одного человека, хотя признается, что когда она встретила своего бойфренда, то ей захотелось завести полноценную семью.

"Но в прошлом году я прочла свежий доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и поняла, насколько это будет неправильно - привести ребенка в этот мир, стоящий на грани катастрофы. Теперь мы ждем, что другие женщины и мужчины, которые так же думают, примкнут к нам", - сказала она в одном из своих интервью.