О чем говорит природа в приключенческом романе?

Вопросы экологии сродни описанию природы в приключенческом романе: кажется, что они скучны и только отрывают от настоящего действия, хотя часто получается так, что именно в них скрыты предвестники того, как в будущем будут развиваться события.

Наверное, по этой причине новостные сообщения об очередном наводнении, циклоне, лесном пожаре или сокращении по всему миру количества насекомых, видов животных или растений проскакивают у многих из нас мимо ушей.

У многих, но не у всех. Именно опубликованный весной этого года доклад о том, что 40% насекомых находятся под угрозой исчезновения, заставил расплакаться 25-летнюю Элис Браун, менеджера по работе с благотворительными организациями в Бристоле.

До этого она работала няней и, когда у ее подопечной маленькой девочки развилась тяжелая аллергия, вызванная плохим городским воздухом, Элис впервые серьезно задумалась о более глобальных проблемах климата.

Как бывшая няня, она всегда мечтала о своих детях, но… состояние планеты стало волновать ее все больше и больше.

"Я страдаю каждый день, чувствую себя подавленно, совершенно беспомощна. Я читала совсем недавно о том, что количество насекомых уменьшается так стремительно, и этот процесс угрожает всей природе, и что мы уничтожаем многообразие видов, и под угрозой источники продовольствия, - призналась она в интервью Би-би-си. - ООН говорит, что это может привести к исчезновению человечества. Дэвид Аттенборо сказал по телевизору, что вся наша цивилизация может исчезнуть… Я знаю, что это трудно по-настоящему прочувствовать, но я это сделала и испытала такой страх, какого не испытывала никогда".

Элис решила примкнуть к движению BirthStrike.

"Мое решение объявить эту забастовку происходит из нежелания передавать это чувство страха кому-нибудь еще. Потому что если мы в такой ситуации уже сейчас - а с момента, когда мои родители меня родили, мы уже уничтожили 60% жизни на нашей планете - то что будет, когда мой ребенок достигнет моего нынешнего возраста, - 10% останется?" - задается вопросом молодая женщина (в марте 2018 года Всемирный фонд дикой природы оценивал, что человечество уничтожило 60% популяции млекопитающих, рептилий, амфибий, птиц и рыб с 1970 года).

Жизнь - боль?

Почти все активисты движения BirthStrike говорят о своем чувстве страха, растерянности, а также гнева в адрес властей, не предпринимающих, как им кажется, важных шагов по защите окружающей среды.

По словам Блайт Пепино, ей было важно заявить публично, что есть люди, которые до такой степени встревожены, что не считают для себя возможным заводить в такой ситуации детей, и именно по этой причине она основала новое движение.

"Даже с радикальной, драконовской, евгенической политикой сокращения населения, - которая совершенно аморальна, - нам не спастись. Мы должны изменить наши привычки", - считает она.

Пепино указывает, что BirthStrike не является частью Движения антинаталистов (о нем подробнее ниже).

BirthStrike, по ее словам, это всего лишь что-то вроде "договора о дерзких намерениях", цель которого - донести до широкой общественности тот факт, что многих молодых вопросы глобального потепления волнуют по-настоящему и они отказываются сидеть сложа руки.

"Мы не пытаемся ничего решить посредством BirthStrike, - признает основательница движения. - Мы просто пытаемся распространить информацию".

"Мы даже не за сокращение населения и мы не осуждаем тех, кто продолжает заводить детей", - подчеркивает она.

В разговоре с ней я высказываю сожаление, что такие умные, совестливые, ответственные молодые женщины, которые могли бы воспитать таких же вдумчивых детей, отказываются от материнства. Может быть, она передумает?

"Я не исключаю этой возможности, но с другой стороны, существует много разных путей, чтобы оказать влияние на будущее поколение, например, на тех детей, перед которыми мы выступаем. И мы не исключаем процесс усыновления", - отвечает Блайт.

Где бы ни родиться, лучше не родиться, или Кто такие антинаталисты?

Антинаталисты - это философское движение, последователи которого по морально-этическим соображениям считают, что не следует приводить в этот мир новых людей, поскольку неотъемлемой частью жизни является боль, а причинять другому человеку боль неэтично.

Угроза существованию жизни на нашей планете их тоже беспокоит, но заметно больше их волнует другое: обреченность человеческого существования.

И хотя и эта мысль не нова, современным идеологом антинаталистов можно назвать южноафриканского философа Дэвида Бенатара, изложившего свое видение в книге "Лучше не быть: вред от появления на свет" (Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence).

Среди антинаталистов естьразличные подгруппы и в частности Движение за добровольное вымирание человечества (Voluntary Human Extinction Movement - VHEMT).

На их вебсайте объясняется, что последователи его - не какие-то мизантропы и парии, потирающие руки от каждого природного катаклизма, наоборот - они представляют собой "гуманитарную альтернативу" жесткой эксплуатации природных ресурсов и экосистемы Земли.

"Еще один луч надежды проглядывает сквозь мрак каждый раз, когда еще один из нас решает не добавлять еще одного из нас к миллиардам, уже заселившимся на этой опустошенной планете", - декларируют добровольцы "нераспространения человека человеком".

Говорят участницы движения BirthStrike:

"Я никогда не хотела иметь детей и никогда не умела с ними обращаться. Люди мне говорили, что я изменю свою точку зрения, но этого так и не произошло. Я росла в дикой грязи в Индии и потому решила, что даже если у меня будут материнские чувства в будущем, то я не захочу растить совершенно новое существо в таком вот мире. Люди, которые достаточно привилегированы, чтобы жить в чистом мире - там, где они не видят тот мусор, который они производят, - должны в конце концов понять, что их привилегия - это всего лишь эксклюзивная иллюзия, которая не распространяется на большую часть человечества". Irescuedogs, 25 лет

Меньше народу - больше кислороду?

Если тема глобального потепления и климатических изменений на многих навевает скуку, то разговоры об ограничении рождаемости - чаще всего ярость и обвинения в человеконенавистничестве, это в лучшем случае.

Понятно, что современные политики избегают говорить на подобные темы.

Однако в начале этого года восходящая звезда американской политики, заседающая в палате представителей демократка Александрия Окасио-Кортес, в транслируемой в "Инстаграме" сессии ответов на вопросы произнесла нечто неожиданное: "Уже фактически существует научный консенсус по поводу того, что жизнь наших детей будет очень непростой, и это заставляет молодых людей ставить перед собой вполне логичный вопрос: а допустимо ли это по-прежнему - заводить детей?"

Многие ухватились за эти слова, а кто-то воспринял их как поддержку, как, например, Элис Браун.

"Это в меня вселяет уверенность и, может быть, даже придает больше легитимности тому, о чем я говорю - тот факт, что такая публичная фигура настолько серьезно, насколько это возможно, относится к этому [экологическому] кризису и заявляет то же самое", - сказала Браун.

Но неужели население Земли действительно растет столь катастрофическими темпами?

Согласно опубликованным в журнале "Ланцет" данным, в период с 1950 по 2017 годы суммарный коэффициент фертильности сократился почти на 50%: с 4,7 рождений на каждую женщину до 2,4.

По данным американских Центров по контролю и профилактике болезней, рождаемость в США на 16% ниже того, что требуется для сохранения устойчивости популяции.

И еще один важный вопрос: решит ли сокращение населения проблему глобального потепления?

Согласно исследованию 2014 года Академии наук США, сокращение населения Земли не поможет решить уже существующие проблемы окружающей среды.

И даже в случае повсеместного ограничения рождаемости одним ребенком на семью и какой-нибудь глобальной катастрофы с гибелью многих миллионов, население Земли к 2100 году серьезно не уменьшится. Выход, по мнению американских ученых, следует искать на пути сокращения потребления природных ресурсов.

Однако исследование 2017 года, проведенное совместно шведскими и канадскими учеными, пришло к выводу, что сокращение потомства в каждой семье в развитых странах на одного ребенка принесет положительный эффект, причем очень весомый.

Он будет равняться уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу на 58 тонн за каждый год жизни одного из родителей. Это в десятки раз больше, чем полный отказ от личного автотранспорта, полный отказ от авиаперелетов и полный переход на пищу растительного происхождения, не говоря уже таких широко внедряемых практиках, как переработка бытовых отходов.

Но ряд ученых теперь утверждают, что даже резкое сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу уже не спасет ситуацию.

Среди них профессор из Университета Камбрии Джем Бенделл, чья работа "Глубокая адаптация: Карта для ориентации по климатической трагедии"стала чуть ли не скринсейвером для многих озабоченных глобальным потеплением миллениалов.

"Не похоже, что вот мы сейчас сократим выбросы углекислого газа и все переменится к лучшему. Не то что мы не должны этого делать, просто я думаю, что уже не поможет. И именно поэтому я написал свою работу Deep Adaptation..." - сказал профессор Бенделл в недавнем интервью Би-би-си.

"Я совершенно не ожидал, что этот труд станет настолько популярным и окажет такое воздействие, что, на мой взгляд, не отражает качества работы; тут дело в том, что я помог людям осмыслить то, что они уже знали, озвучить это беспокойство по поводу изменений климата - насколько быстро все меняется", - признался ученый.

Юридический казус: "родили без согласия"

В 2018 году 27-летний бизнесмен из Мумбаи Рафаэль Самуэль взбудоражил соцсети, и не только в своей родной Индии, написав, что собирается подать в суд на своих родителей за то, что они его родили без его согласия.

Кто-то обвинил его в элементарном самопиаре, однако в интервью Би-би-си он настаивал, что поскольку детей не спрашивают, хотят ли они родиться, то впоследствии родители должны платить им деньги за появление на свет.

Экологический вопрос Рафаэля тоже волновал. "Если человечество вымрет, то Земле и животным будет только лучше", - пояснил он свои настроения.

Родители-ответчики с юмором отнеслись к его претензиям и выпустили собственное заявление: "Я не могу не восхититься отвагой своего сына в отношении его желания подать на нас в суд, зная, что мы оба - юристы. И если Рафаэль сможет рационально объяснить, как бы мы могли спросить у него разрешение его родить, то тогда я признáю свою вину", - заявила его мать.

Экодепрессия, и как с ней бороться

Поскольку проблемы, связанные с климатом и природными явлениями, так глобальны, может сложиться ощущение, что мы сами ничего с ними поделать не можем. Как мы можем управлять тайфуном или предотвратить цунами?

Подобно древнему человеку, верившему в то, что тучи, гром и молнию насылают разгневанные боги, большинство из нас сегодня отмахивается, рассчитывая, что какие-нибудь большие дяди где-то в своих политических эмпиреях эти климатические проблемы решат.

Но кто-то в буквальном смысле теряет покой и сон, особенно вникнув в тему, как это, например, произошло с Элис Браун, когда она ознакомилась с еще одним суперпессимистичным сценарием, описанным американским писателем Дэвидом Уоллесом-Уэллсом в культовой статье "Необитаемая земля" в журнале New York, а затем, более развернуто - в одноименной книге.

Но одно дело - прочесть пессимистический сценарий, описанный писателем или журналистом, и другое - услышать из уст экологов-практиков признания в том, что часто действия по спасению планеты расходятся с ратифицированными многостраничными документами.

"Я за последние полгода плакала каждый божий день, и когда я стала об этом рассказывать, то [поняла, что] многие чувствуют то же самое" - призналась Элис в интервью Би-би-си.

Многие из тех, кто погружается в проблемы изменения климата и того негативного воздействия, которое оказывает человечество на свою планету, начинают впадать в депрессивное состояние, которые психиатры называют выученной беспомощностью.

Королевский колледж психиатров в Британии тревожность в связи с климатическими изменениями как самостоятельное расстройство пока не признает, но некоторые специалисты говорят, что к ним все чаще попадают пациенты, напуганные апокалиптическими сценариями.

Говорят участницы движения BirthStrike:

"Прочитав недавний научный доклад, в котором излагается вероятное глобальное воздействие не поддающихся контролю климатических изменений (включая вымирание человеческого рода), я почувствовала себя так, как будто мне сказали, что у меня неизлечимая болезнь. Только это даже хуже, потому что любой мой ребенок, как и его дети, тоже получит такой же диагноз. Как и все остальные, кого я знаю. Но я не сложила руки - я потратила какое-то время на изучение всех этих ужасающих предсказаний и конкретных данных и оплакала то, что мы уже потеряли и еще потеряем. Но теперь я стала действовать, примкнув к протестному движению, которые осуждает климатическое бездействие. Если бы у меня были дети, то я бы обрекла их на очень страшное будущее. К тому же, если я собираюсь бороться с климатическими изменениями по-настоящему, то у меня не будет времени или сил на воспроизводство". Джессика Эдни, 22 года

"Ко мне каждый день направляют таких людей, у которых проявляется чувство тревоги, их охватывает ужас. И это не только тревожность, там целый букет чувств - ярость, отчаяние, боль утраты, потери, стыд", - рассказывала Би-би-си психотерапевт Кэролайн Хикман, являющаяся членом управляющего комитета неправительственного Альянса психологов, занимающихся расстройствами, связанными с климатическими изменениями.

"А что если будут голодные бунты, а что если я не смогу накормить детей? Что я буду делать? И в этом проявляется обычная человеческая уязвимость - не всё от нас зависит и в этом причина многих других тревожных состояний. А эти женщины [пациентки] начинают воочию представлять себе, как они будут заботиться о своих детях",- поясняет психолог.

Доктор Дэниэл Мон, ученый секретарь Королевского колледжа психиатрии, предлагает включить эту проблему в школьную программу: "Мы знаем, что в случае депрессивных состояний выученная беспомощность может совершенно вывести человека из строя. Мне хочется надеяться, что если правительство что-то изменит и если мы, общество, начнем реагировать в позитивном ключе на эту потенциальную катастрофу, то это может преодолеть выученную беспомощность такого рода".

Профессор Хикман указывает, что человеку нельзя запретить переживать о судьбах человечества, но, по ее словам, "невозможно полностью в это уйти с головой и постоянно сохранять рассудок. Надо держать руку на пульсе ежедневных проблем - а что на ужин?"

"Мы можем ощущать страх, но мы должны также надеяться на лучшее, и где-то посередке пролегает наша тропка: всё не так уж ужасно, но и не так радужно, конечно. Надо балансировать между этими двумя крайностями", - советует психолог.

И лучше не в одиночку, а с единомышленниками, а они могут быть повсюду.

Молодые женщины из BirthStrike как раз подчеркивают, что их движение - это не только политическое заявление, сколько группа поддержки, которая, безусловно, открыта и для мужчин и уже имеет их в своих рядах.

Глобальное отрезвление

И все же, не слишком ли радикальный это шаг: из-за климатических изменений отказаться от потомства?

Нет ли здесь аналогии с финансовым кризисом 2008 года, когда из-за рисковых операций и плохого менеджмента крупные финансовые компании обанкротились, а бремя легло в итоге на налогоплательщиков?

Блайт Пепино в ответ на это подтверждает, что BirthStrike не снимает ответственности за климатические изменения с больших корпораций, наоборот - хочет привлечь внимание к тому, что откладывать больше некуда, надо что-то делать.

На мой вопрос, не охватывает ли ее по этому поводу депрессия, Блайт отвечает, что периодически на нее накатывает волна отчаяния, но она научилась управлять своим настроением.

"Наше общество не учит нас быть более дерзкими, ставить многое под сомнение. Нас приучают послушно следовать общепринятой линии, а так не должно быть", - считает молодая женщина.