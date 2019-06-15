Европа ищет способы снизить поток туристов: могут подорожать авиабилеты

Одна из причин - доступные цены. Все больше людей могут позволить себе путешествовать и люди с удовольствием используют эту возможность.

К примеру, в конце мая работники Лувра в Париже объявили о забастовке, заявив, что не могут справиться с растущими толпами туристов, многие из которых ведут себя агрессивно.

Исторический центр хорватского города Дубровника многим известен как место съемок известного сериала "Игра престолов". Максимальное число людей, которые одновременно могут находиться в Старом городе Дубровника - восемь тысяч человек. За первые три месяца этого года в город прибыли на 53% больше туристов, чем годом ранее. Этот город посетили более 100 000 человек, местному самоуправлению даже пришлось ограничить число круизных кораблей, которые могут приставать в порту Дубровника. Однако и это не выход.

Указывается, что путешествия становятся все более доступны. Подсчеты Мировой организации туризма свидетельствуют, что в прошлом году в путешествие отправились более 1,4 миллиарда человек по всему миру. Этот показатель прогнозировался двумя годами позже. Статистика организации свидетельствует, что в прошлом году число туристов в Европе выросло на 6% по сравнению с прошлым годом. Европейские города в прошлом году посетили более 700 миллионов человек. Для сравнения - в 1995 году этот показатель составлял "всего" 525 миллионов.

Специалисты указывают, что росту числа туристов способствовала либерализация рынка воздушного сообщения, рост числа лоукостеров, а также доступные цены на ночлег.

Кроме того, улучшились и технологические возможности - туристы могут использовать различные навигационные приложения и находить интересные места.

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Однозначно, что большую прибыль могут получить и различные торговцы, музеи и другие учреждения, выигрывающие от роста числа туристов. Подсчитано, что Евросоюз получает примерно треть от всех туристических доходов в мире. В 2016 году туристы оставили в ЕС более 342 миллиардов евро. Это на 27 миллиардов больше, чем денежная сумма, оставленная гражданами Евросоюза за пределами блока.

Однако постоянно растущее число туристов становится проблемой для жителей популярных и полюбившихся туристам мест.

От толп туристов страдают и сами путешественники, которые, к примеру, в Лувре вынуждены видеть тысячи любителей селфи, а не художественные работы. В свою очередь на главной площади Праги или улицах Барселоны практически нереально погулять и не увидеть огромные толпы людей.

ФОТО: AP/Scanpix