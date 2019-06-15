Европа ищет способы снизить поток туристов: могут подорожать авиабилеты

Самое горячее время туристического сезона в Европе еще впереди, но уже сейчас видны проблемы, которые свидетельствуют - толпы туристов стали чрезмерно большими. Более того, толпы туристов доставляют все больше неудобств жителям европейских городов, которым теперь фактически невозможно нормально жить, сообщает Bloomberg.
Одна из причин - доступные цены. Все больше людей могут позволить себе путешествовать и люди с удовольствием используют эту возможность.
К примеру, в конце мая работники Лувра в Париже объявили о забастовке, заявив, что не могут справиться с растущими толпами туристов, многие из которых ведут себя агрессивно.
Исторический центр хорватского города Дубровника многим известен как место съемок известного сериала "Игра престолов". Максимальное число людей, которые одновременно могут находиться в Старом городе Дубровника - восемь тысяч человек. За первые три месяца этого года в город прибыли на 53% больше туристов, чем годом ранее. Этот город посетили более 100 000 человек, местному самоуправлению даже пришлось ограничить число круизных кораблей, которые могут приставать в порту Дубровника. Однако и это не выход.
Указывается, что путешествия становятся все более доступны. Подсчеты Мировой организации туризма свидетельствуют, что в прошлом году в путешествие отправились более 1,4 миллиарда человек по всему миру. Этот показатель прогнозировался двумя годами позже. Статистика организации свидетельствует, что в прошлом году число туристов в Европе выросло на 6% по сравнению с прошлым годом. Европейские города в прошлом году посетили более 700 миллионов человек. Для сравнения - в 1995 году этот показатель составлял "всего" 525 миллионов.
Специалисты указывают, что росту числа туристов способствовала либерализация рынка воздушного сообщения, рост числа лоукостеров, а также доступные цены на ночлег.
Кроме того, улучшились и технологические возможности - туристы могут использовать различные навигационные приложения и находить интересные места.
Однозначно, что большую прибыль могут получить и различные торговцы, музеи и другие учреждения, выигрывающие от роста числа туристов. Подсчитано, что Евросоюз получает примерно треть от всех туристических доходов в мире. В 2016 году туристы оставили в ЕС более 342 миллиардов евро. Это на 27 миллиардов больше, чем денежная сумма, оставленная гражданами Евросоюза за пределами блока.
Однако постоянно растущее число туристов становится проблемой для жителей популярных и полюбившихся туристам мест.
От толп туристов страдают и сами путешественники, которые, к примеру, в Лувре вынуждены видеть тысячи любителей селфи, а не художественные работы. В свою очередь на главной площади Праги или улицах Барселоны практически нереально погулять и не увидеть огромные толпы людей.
Проведенное в прошлом году в ЕС исследование свидетельствует, что в Европе есть 105 округов, которые значительно страдают от толп туристов. Здесь наплыв отдыхающих в среднем в три раза выше, чем в других регионах. Среди этих мест такие города как Венеция, Прага, Париж и Барселона. Загруженными туристами местами можно считать также Дублин, шотландский остров Скай, Копенгаген, Синтру в Португалии, центр Варшавы, Плитвицкие озера в Хорватии. Хоть эти места и привлекают меньше туристов, чем самые популярные города, поток отдыхающих здесь уже слишком большой.
Именно поэтому все больше стран пытаются справиться с неконтролируемым потоком туристов. По этой причине некоторые самоуправления подняли налоги, которые нужно платить туристам, но есть и другие способы, с помощью которыз ограничивают число иностранцев. К примеру, в бельгийском городе Брюгге разработан специальный календарь, с помощью которого можно удачно и равномерно разделить число туристов во время сезона.
В свою очередь в Копенгагене поток туристов стараются равномерно разделить по всему городу. Если, к примеру, в округе города слишком много туристов, в нем запрещают открывать новые бары и рестораны.
В свою очередь в Чинч-Терре на побережье Италии изобрели инновационный подход к толпам туристов. Это мобильное приложение, которое показывает туристам, сколько человек уже находится на маршруте, который они собираются пройти.
Однако многие эксперты считают, что эти меры слишком мягкие и их потенциал уже в ближайшее время будет исчерпан.
По их мнению, за решение проблемы нужно браться всерьез и стоит попытаться ограничить число туристов. На таких направлениях как Дубровник или остров Санторини в Греции уже разработали дневной лимит, который контролирует число людей, сходящих с круизных кораблей.
Еще одна возможность - повысить цены на авиабилеты. Однако есть сомнения, что этот шаг может оказаться слишком радикальным. Еще один метод - снизить число гостиниц в одном городе, отправив туристов в другой, популяризировав таким образом менее исследованные места.
Галерея: Туристы и фонтанов Рима
Однако, пока идут поиски эффективного способа уменьшить толпы туристов, политикам стоит помнить, что от наплыва туристов не должны страдать жители, которые в конкретную страну или город приезжают по работе или в гости к членам семьи.