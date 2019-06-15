Вслед за массовыми митингами в Гонконге правительство приостановило рассмотрение изменений в закон об экстрадиции в материковый Китай. Об этом сообщила глава города Кэрри Лам, пообещав "прислушаться к разным мнениям общества".
Ранее она заявляла о своем намерении не отказываться от законопроекта, несмотря на гражданские протесты, которые проходят в Гонконге уже почти неделю.
Более миллиона человек (то есть почти каждый седьмой житель мегаполиса) вышли на улицы выразить свое недовольство новым законопроектом об экстрадиции и тем, как в последнее время усиливается влияние Китая на бывшую британскую колонию.
Лам заявила, что услышала призывы граждан и возьмет время, чтобы подумать. Политик, которую считают лояльной Пекину, признала, что "объяснение и коммуникация" по поводу законопроекта были недостаточными.
Глава администрации пояснила, что руководствуется, в первую очередь, интересами Гонконга, а именно - восстановлением мира и порядка в городе.