Украина выиграла чемпионат мира по футболу

Украинцы действительно привезли свое золотое поколение. Один только Андрей Лунин чего стоит: вратарь "Реала", которому прочат уже в следующем сезоне место бэкапа мадридцев.

Южнокорейцы первыми открыли счет: пенальти на пятой минуте реализовал Ли Кан Ин. Однако затем Украина взяла инициативув свои руки и нападающий "Динамо Киев" Владислав Супряга дважды поразил ворота сборной Южной Кореи.

Корейцы после второго гола сумели выравнять игру и серьезно угрожали воротам украинцев, но "жовто-блокитные" сумели отстоять победный счет, а последней минуте основного времени еще один киевский динамовец Григорий Цитиашвили поставил точку в матче - 3:1.