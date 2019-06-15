Сб, 15.06.2019
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Украина выиграла чемпионат мира по футболу

Fußball, U20 WM, Finale, Ukraine - Südkorea 2019.06.15, Lodz, Pilka nozna, Mistrzostwa Swiata Polska 2019, Final Mecz Ukraina - Korea Poludniowa N/z Heorhii Tsitashvili, Vladyslav Supriaha gol, bramka, radosc, Yukhym Konoplia Foto Rafal Oleksiewicz / PressFocus 2019.06.15, Lodz, football, FIFA U20 World Cup Poland 2019, Final Match Ukraine - Korea Republic Heorhii Tsitashvili, Vladyslav Supriaha gol, bramka, radosc, Yukhym Konoplia Photo by Rafal Oleksiewicz / PressFocus / NEWSPIX.PL --- Newspix.pl PUBLICATIONxNOTxINxPOL 20190615PF_RO0666

ФОТО: Rafal Oleksiewicz / imago images / Newspix

Финальный матч чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет между сборными Южной Кореи и Украины, завершился победой потомков Тараса Шевченко 3:1.

Украинцы действительно привезли свое золотое поколение. Один только Андрей Лунин чего стоит: вратарь "Реала", которому прочат уже в следующем сезоне место бэкапа мадридцев.

Южнокорейцы первыми открыли счет: пенальти на пятой минуте реализовал Ли Кан Ин. Однако затем Украина взяла инициативув свои руки и нападающий "Динамо Киев" Владислав Супряга дважды поразил ворота сборной Южной Кореи.

Корейцы после второго гола сумели выравнять игру и серьезно угрожали воротам украинцев, но "жовто-блокитные" сумели отстоять победный счет, а последней минуте основного времени еще один киевский динамовец Григорий Цитиашвили поставил точку в матче - 3:1. 

Украина  впервые в истории  поднялись на высшую ступеньку мундиаля, пусть пока и молодежного.

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