Фото: в соборе Парижской Богоматери прошла первая месса после пожара

Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам к летней Олимпиаде 2024 года

Собор Парижской Богоматери сильно пострадал в результате сильного пожара, вспыхнувшего вечером 15 апреля. Крыша обвалилась на две трети, были разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов - символов евангелистов. По счастливому стечению обстоятельств они были отправлены на реставрацию незадолго до возгорания и не пострадали.

Около 400 пожарных занимались тушением более восьми часов. Вскоре после происшествия президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что храм восстановят в пятилетний срок - к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

На восстановление собрано менее 10 процентов требуемых средств

На восстановление собора Парижской Богоматери потребуется около 850 млн евро. Из этой суммы собраны только 80 миллионов, заявил министр культуры Франции Франк Риестер телеканалу France 2. По его словам, основная часть пожертвований пришлась на частных лиц.

В то же время ряд крупных меценатов пока не перечислили обещанные средства. Министр назвал подобную ситуацию "нормальной". Пожертвования будут поступать по мере реставрационных работ, подчеркнул Риестер.