Автомобиль насмерть переехал лежавшего на дороге человека

Сегодня, 16 июня, около 2.30 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 62-м км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме. По предварительным данным, автомобиль BMW, за рулем которого был 27-летний мужчина, направлялся в сторону Тарту, когда переехал мужчину, который, по собранной на данный момент информации, мог лежать на проезжей части. Возможно, что водителя ослепили фары стоявшего на обочине автомобиля и он не заметил находящегося на проезжей части человека.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк рассказал, что погибший по какой-то причине остановил свой автомобиль и оставил на обочине, но двигатель не заглушил и не выключил дальний свет. "Почему он попал на проезжую часть, был ли он трезв, стало ли ему плохо со здоровьем или была какая-то другая причина, это выяснит полиция в ходе дальнейшего расследования. Также экспертиза выяснит, причиной смерти стало именно ДТП или смерть наступила раньше", - уточнил Вирк.