Вс, 16.06.2019
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Автомобиль насмерть переехал лежавшего на дороге человека
Дополнено! Смерть мужчины наступила при странных обстоятельствах

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Ночной Вильянди. Фото иллюстративное.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Сегодня ночью в Вильяндимаа на дороге погиб мужчина, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Сегодня, 16 июня, около 2.30 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 62-м км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме. По предварительным данным, автомобиль BMW, за рулем которого был 27-летний мужчина, направлялся в сторону Тарту, когда переехал мужчину, который, по собранной на данный момент информации, мог лежать на проезжей части. Возможно, что водителя ослепили фары стоявшего на обочине автомобиля и он не заметил находящегося на проезжей части человека. 

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк рассказал, что погибший по какой-то причине остановил свой автомобиль и оставил на обочине, но двигатель не заглушил и не выключил дальний свет. "Почему он попал на проезжую часть, был ли он трезв, стало ли ему плохо со здоровьем или была какая-то другая причина, это выяснит полиция в ходе дальнейшего расследования. Также экспертиза выяснит, причиной смерти стало именно ДТП или смерть наступила раньше", - уточнил Вирк. 

На данный момент личность погибшего не установлена, но полиция связывается с предполагаемыми близкими, чтобы установить его личность. 

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