Пилот Nordica развернул самолет и вернулся в Таллинн
Сегодня около 8 утра на направлявшемся из Таллинна в Вену самолете Nordica над Ригой обнаружили техническую ошибку. Пилот развернул самолет и вернулся в Таллинн. На данный момент пассажиров пересадили на другой самолет, сообщает Postimees.
Руководитель по маркетингу и коммуникациям Nordica Тоомас Уйбо подтвердил, что у самолета небольшая техническая неполадка, из-за чего не было возможным продолжить полет.
«Для пассажиров это никакой опасности не представляло. Капитан вернулся в Таллинн, была произведена замена самолета и через полчаса вновь отправились в Вену», - объяснил он.
Уйбо от Nordica принес извинения пассажирам и заверил, что безопасность для авиакомпании важнее всего.