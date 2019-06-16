Вс, 16.06.2019
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Пилот Nordica развернул самолет и вернулся в Таллинн
Самолет неисправен

Самолет Nordica.

ФОТО: Jaanus Lensment

Сегодня около 8 утра на направлявшемся из Таллинна в Вену самолете Nordica над Ригой обнаружили техническую ошибку. Пилот развернул самолет и вернулся в Таллинн. На данный момент пассажиров пересадили на другой самолет, сообщает Postimees.

Руководитель по маркетингу и коммуникациям Nordica Тоомас Уйбо подтвердил, что у самолета небольшая техническая неполадка, из-за чего не было возможным продолжить полет.

«Для пассажиров это никакой опасности не представляло. Капитан вернулся в Таллинн, была произведена замена самолета и через полчаса вновь отправились в Вену», - объяснил он.

Уйбо от Nordica принес извинения пассажирам и заверил, что безопасность для авиакомпании важнее всего.

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