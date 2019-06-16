Пилот Nordica развернул самолет и вернулся в Таллинн

Сегодня около 8 утра на направлявшемся из Таллинна в Вену самолете Nordica над Ригой обнаружили техническую ошибку. Пилот развернул самолет и вернулся в Таллинн. На данный момент пассажиров пересадили на другой самолет, сообщает Postimees.